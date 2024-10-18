中国国务院新闻办公室日前召开发布会，国家发展改革委有关负责同志介绍系统落实一揽子增量政策具体举措。针对当前经济运行中的新情况新问题，中国在有效落实存量政策的同时，加力推出一揽子增量政策，推动经济持续回升向好。接受本报记者采访的国际人士认为，中国采取有效政策措施，扎实推动经济稳定向上、结构不断向优、发展态势持续向好，对中国经济长远发展、世界经济稳定复苏意义重大。

“坚持有效市场和有为政府更好结合”

面对更加错综复杂的国内外环境，中国经济运行总体平稳、稳中有进，新质生产力稳步发展，民生保障扎实有力，防范化解重点领域风险取得积极进展，高质量发展扎实推进，社会大局保持稳定。

约旦侯赛因·本·塔拉勒大学教授哈桑·达贾近期访问了上海。他告诉本报记者，长三角G60科创走廊等展现了新时代中国取得的发展成就。中国政府采取一系列举措推动科技创新以及新技术在传统产业中的应用，促进新质生产力加快形成。“中国人工智能、低碳环保、新能源产业等蓬勃发展，彰显高质量发展活力。”

巴西弗鲁米嫩塞联邦大学教授、国际问题专家埃万德罗·卡瓦略不久前结束在中国的访学回到巴西。“中国积极扩大高水平对外开放，致力于推动经济高质量发展，给我留下深刻印象。”卡瓦略说，中国经济新动能的成长速度和新质生产力的发展速度明显加快，新型城镇化、区域协调发展也不断深入推进，释放出了巨大需求。

“中国坚持有效市场和有为政府更好结合，用改革激发市场活力。”伊拉克总理经济顾问穆德赫尔·萨利赫表示，10多年来，中国以对世界经济增长30%左右的年平均贡献率，成为全球经济增长的重要引擎。中国经济加快发展转型，科技创新的作用日益凸显，将为中国长期可持续发展夯实基础。伊拉克同中国经贸合作紧密，期待双方进一步加强协作，共享发展机遇。

“中国政府的宏观调控取得了积极进展。”科威特《新闻报》国际部主任沙尔贝勒·巴拉卡特说，中国经济展现出强大韧性。“当前全球经济复苏仍然乏力，中国经济运行总体平稳、稳中有进，为国际大宗商品等市场提供了稳定性，这对科威特等海湾国家至关重要。”巴拉卡特说。

“中国致力于为长期发展创造有利环境”

加力提效实施宏观政策、进一步扩大内需、加大助企帮扶力度……中国加力推出一揽子增量政策，推动经济持续回升向好。国际人士表示，这些政策方向明晰、举措有力，随着各项决策部署落地落实，中国更有能力实现全年经济社会发展预期目标任务。

“中国致力于为长期发展创造有利环境。”哈萨克斯坦“欧亚监测”分析研究中心主任阿里别克·塔日巴耶夫表示，“中国适时推出一揽子增量政策，中国经济将持续展现新活力。尤其令人印象深刻的是，中国注重扩大内需、提振消费，这将成为增进民众福祉的重要因素。”

泰国开泰银行高级副总裁蔡伟才说，针对当前经济运行中的新情况新问题，中国政府推出的一揽子增量政策针对性很强，旨在培育和壮大相关产业。多年来，经过转型升级，中国在一些尖端领域积累了优势。中国对泰国的直接投资更侧重于高科技、新能源、互联互通等领域，将带来更高的附加值、更强的市场竞争力、更可持续的发展潜力。

“中国有14亿多人口、超4亿中等收入群体，无疑是全球最具潜力的大市场。我对中国经济实现全年目标任务充满信心。”埃及埃中商会秘书长迪亚·赫尔米尤为关注中国政府加大助企帮扶力度的相关举措，认为这将进一步促进经济增长，提供更多就业机会。“民营经济是中国经济的重要组成部分，在增加就业、改善民生等方面发挥重要作用。中国政府强调依法保护民营企业产权、保障中小企业公平参与市场竞争等，相关政策让市场信心得到增强，企业创新能力得到激发，有助于新质生产力发展。”

“中国经济持续增长对世界经济复苏至关重要”

从发展态势看，中国经济发展的基本面没有改变，市场潜力大、经济韧性强等有利条件没有改变。国际人士认为，中国保持经济社会持续平稳健康发展，为世界经济注入了稳定性。中国持续扩大高水平对外开放，世界其他国家将共享中国发展新机遇。

“中国始终致力于将开放的大门越开越大。”欧洲研究国际中心欧洲—中国项目负责人乔治·佐戈普鲁斯表示，中共二十届三中全会通过《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》，体现出中国建设更高水平开放型经济新体制的意愿。通过服贸会、进博会等平台，中国为国内外企业探索商机提供了平台。通过扩大免签政策，中国吸引了更多国际游客和商务人士，进一步促进了人员交流，推动了经济发展。

“近年来我多次去中国采访报道，深深感受到中国经济的活力与韧性。”巴基斯坦《今日巴基斯坦报》主编米安·阿布拉表示，中国是世界最大的制造业国家，为全球市场提供了丰富多样的商品。尤其在绿色技术领域，中国的光伏设备、新能源汽车等不仅助力全球应对气候变化挑战，还促进了巴基斯坦等发展中国家民生改善。“中国强调扩大高水平对外开放，不断推出改善营商环境的措施，为各国共同发展提供新机遇。”阿布拉说。

法国国际问题专家让·佩古雷表示，在中国共产党领导下，中国人民生活水平不断提高。中国经济平稳健康发展惠及全球，愿与中国开展互利合作的国家迎来更多发展机会。

“中国经济政策影响深远，中国经济持续增长对世界经济复苏至关重要。”巴拉卡特说，中国加大引资稳资力度、不断优化营商环境，表明了持续扩大开放的良好意愿。中国还加强知识产权保护，扩大外资企业市场准入，这些举措符合全球投资界的期待。通过深化外商投资和对外投资管理体制改革，中国将成为对外国企业更具吸引力的目的地。

（本报北京、迪拜、里约热内卢、阿斯塔纳、曼谷、开罗、罗马、巴黎、伊斯兰堡10月17日电 记者龚鸣、管克江、张志文、陈一鸣、李强、刘慧、沈小晓、谢亚宏、尚凯元、程是颉）

《 人民日报 》（ 2024年10月18日 02 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)