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中方对美英代表编造传播谎言表示坚决反对

2024年10月17日23:26 | 来源：新华网
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新华社联合国10月16日电 第79届联合国大会第三委员会16日同联合国人权事务高级专员举行互动对话。中国常驻联合国副代表戴兵在发言时表示，美国、英国代表在发言中编造传播谎言，挑起政治对抗，中方对此表示坚决反对、完全拒绝。

戴兵说，当今世界变乱交织，全球人权治理面临复杂挑战。各方应践行真正的多边主义，以安全守护人权、以发展促进人权、以合作推进人权，共同推动国际人权事业健康发展，反对个别国家将人权政治化，利用人权问题搞对抗。

戴兵强调，中国坚持以人民为中心，走出了一条适合本国国情、顺应时代潮流的人权发展道路，人权事业发展取得历史性成就。中方愿在平等和相互尊重基础上，继续同各国及人权高专办开展人权领域合作。希望高专办公正客观履职，与各国开展建设性对话与合作。所谓涉疆报告完全是美国、英国对高专办进行政治胁迫的产物，早被人权理事会拒绝，完全非法无效。

戴兵指出，需要国际社会关注的恰恰是美西方的人权状况。正是美国，面对加沙4万多名平民死亡无动于衷，输送弹药纵容战火升级，对中东人道灾难负有不可推卸的责任。正是英国，数百年殖民统治在全球为非作歹，给巴以、苏丹、缅甸等大部分战乱冲突种下祸根，当前还继续煽风点火，罪责深重。正是美国、英国等少数西方国家，纵容“伊斯兰恐惧症”、“仇恨亚裔”蔓延，持续歧视、限制少数族裔群体，他们大唱人权高调虚伪至极。中方强烈呼吁高专办认真倾听国际社会正义呼声，对美国、英国等少数西方国家侵犯人权行为进行调查追责。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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