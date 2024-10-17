新华社北京10月17日电 韩国今年泡菜制作季临近，泡菜主要原料白菜的价格走势引发关注。韩国一家智库16日预测，该国11月白菜平均零售价将比去年同期上涨超过20%，恐推高民众生活成本。

韩国人通常在深秋或初冬开始制作泡菜。按韩国媒体说法，白菜作为使用最广泛的泡菜原料，其价格不仅直接影响生活成本，还会在其他方面产生连锁反应。虽然距离泡菜制作季仍有一段时间，但白菜价格已“拉响警报”。

2011年12月8日，在韩国庆尚南道居昌郡韩国著名泡菜公司“宗家府”的工厂内，工人们将调制好的配料抹到整棵的大白菜上。新华社记者何璐璐摄

韩国价格调查中心16日说，经过对往年白菜供应趋势和价格走势分析，该中心预测韩国今年11月平均每棵白菜价格将为5300韩元（约合3.89美元），比去年同期上涨22.5%。

近年来，韩国11月白菜价格持续走高，平均每棵价格从2020年的2981韩元（约合2.19美元）上涨至2023年的4327韩元（约合3.18美元）。

按韩国媒体说法，白菜价格通常在丰收后的11月回落。受今年夏季高温和暴雨影响，韩国白菜价格目前处于高位。韩国农水产食品流通公社数据显示，当前白菜批发价为每棵8900韩元（约合6.54美元），比去年同期上涨128%。

韩国农林畜产食品部计划本月底出台政策，以稳定蔬菜价格，确保泡菜原料供应。（张旌）

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