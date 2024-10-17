新华社巴黎10月16日电 2024年联合国教科文组织女童和妇女教育奖颁奖仪式16日在法国巴黎举行，来自乌干达和赞比亚的两家机构获奖。

据介绍，乌干达机构“促进非洲学校平等网络”因其“赋能青少年女童的学校”项目获奖。该项目赋能乌干达农村被边缘化的青少年女童，现已被成功推广，每年惠及加纳、乌干达、赞比亚近30万名学生。

赞比亚机构“促进女性教育行动”因其“全面支持女童成功完成中学教育”项目获奖，该项目帮助女童克服受教育障碍。自2001年以来，该机构已帮助617875名农村地区的女童和年轻妇女入学并完成中学学业。

联合国教科文组织教育助理总干事斯特凡尼娅·詹尼尼在颁奖仪式上宣读了联合国教科文组织总干事阿祖莱的贺词。贺词说，获奖项目有助于推动在教育平等方面取得切实和长效进步。阿祖莱还感谢中方对该奖项的一贯支持。

中国同联合国教科文组织合作设立的女童和妇女教育奖是该组织在促进女童和妇女教育领域的唯一奖项，在宣传推广教育性别平等理念及优秀实践经验、落实性别平等全球优先事项方面发挥重要作用。

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