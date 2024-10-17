新华社北京10月17日电 综合新华社驻外记者报道：联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队）16日发表声明说，以色列军队坦克当天对联黎部队位于黎巴嫩南部基拉村的一座瞭望塔进行了射击。当天，欧盟16个向联黎部队派遣人员的国家达成一致，决定向以色列施加最大压力，以避免联黎部队卷入更多袭击事件。

联黎部队在声明中说，联黎部队在基拉村的士兵当天上午目击了以军一辆梅卡瓦坦克向他们的瞭望塔开火。此次袭击导致联黎部队两部相机损毁，瞭望塔也遭到破坏。声明说，这是联黎部队阵地再次遭到“直接和明显蓄意的射击”。连日来，联黎部队多次遭以军袭击，已有多名联黎部队维和人员受伤。

据意大利国防部16日发布的消息，意国防部长克罗塞托和法国国防部长勒科尔尼当天联合主持欧盟16国防长线上会议。与会国家还包括爱尔兰、德国、西班牙、奥地利、希腊、波兰、芬兰、匈牙利、荷兰、克罗地亚、拉脱维亚、爱沙尼亚、马耳他和塞浦路斯。与会者强烈谴责袭击联黎部队驻地的行为，认为这些袭击“威胁了参与联合国任务的军事人员的安全”。会议达成关键共识，“各方将通过最大限度的政治和外交手段向以色列施压，以防止类似事件再次发生”。

以色列外长卡茨16日对媒体说，以军对联黎部队阵地的炮击是一个“错误”，“攻击联黎部队不是我们的政策”。他说，以色列国防军正在和联黎部队进行谈判，以色列外交部正就此协商解决方案，以防止类似事件发生。

美国国务院发言人米勒16日就以色列袭击联黎部队瞭望塔一事答记者问时表示，不会就这起具体的袭击事件置评，但美方已向以色列政府表明其立场：联黎部队士兵需要受到保护，他们驻扎在黎巴嫩是要履行重要使命，针对他们的袭击不可接受。

据美国国防部声明，美国国防部长奥斯汀16日与以色列国防部长加兰特通电话。奥斯汀在通话中再次强调以方应采取一切必要措施确保联黎部队和黎巴嫩武装部队安全的重要性。

黎巴嫩公共卫生部16日发布通报说，以色列当天对黎南部城市奈拜提耶的市政府大楼发动空袭，导致包括该市市长在内至少16人死亡、52人受伤。

黎巴嫩总理米卡提16日对此表示强烈谴责，“以色列蓄意袭击了市政委员会正在举行的一场会议，会议主题是商讨为因以色列军事行动而流离失所的民众提供救援服务”。米卡提强调，这次袭击事件表明，以色列的军事行动已经不仅限于针对真主党，而是扩展到对整个黎巴嫩的攻击。

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