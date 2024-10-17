新华社加沙/耶路撒冷10月17日电 热点问答丨以军准备在加沙北部实施“投降或挨饿”计划吗?

新华社记者黄泽民 王卓伦

以色列军队近日在加沙地带北部实施大规模军事行动，外界怀疑以方打算在当地实施“投降或挨饿”计划。何为“投降或挨饿”计划？加沙北部民众生活目前如何？国际社会如何看待以军行动？

何为“投降或挨饿”计划

“投降或挨饿”计划由以色列前国家安全顾问吉奥拉·埃兰德提出。该计划要求将加沙地带北部所有居民疏散到南部人道主义区，留在北部的人将面临饥饿。

美联社日前援引以色列知情人士的话报道说，留在加沙地带北部的人将被视为战斗人员，这意味着以军将有权杀死他们，并剥夺他们的食物、水、药品和燃料。该计划旨在实现以色列对加沙地带北部的控制，试图在没有巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）的情况下建立一个新政府，将加沙地带一分为二。

以色列国防军10月6日发表声明称，根据情报、形势评估以及以军的实地活动，以军认为加沙地带北部杰巴利耶地区有不少武装分子，哈马斯正努力重建其在该地区的作战能力，因此以军开始在该地区开展行动。

以色列媒体《国土报》13日援引知情人士的话说，该行动可能是为实施所谓的“投降或挨饿”计划奠定基础。

加沙北部现状如何

联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处主任专员菲利普·拉扎里尼14日在社交媒体上表示，以军在加沙地带北部已进行长达两周的密集空袭和地面行动，导致数百名巴勒斯坦人丧生，超过40万人被困在该地区。杰巴利耶难民营受打击最为严重，约有5万人被迫逃离。

撤离令严重影响加沙地带各地，导致一波又一波民众流离失所。联合国15日公布的数据显示，自2023年10月7日新一轮巴以冲突爆发以来，以军已发布超过65项撤离令。即使排除掉已经被撤销的撤离令，加沙地带仍有约84%的区域处于撤离令之下。仅仅在过去10天里，就有至少7.5万人流离失所，其中大部分在北部地区。

持续的袭击和围困导致人道主义灾难迅速恶化。联合国人道主义事务协调厅15日表示，加沙地带北部地区粮食安全状况迅速恶化，进入加沙地带的粮食援助已降至数月以来的最低水平，商业货物几乎无法运入。此外，因为燃料、血液和部分药品严重短缺，加之持续不断的军事行动，北加沙省的所有3家医院里，许多手术无法进行。

45岁的巴勒斯坦人艾哈迈德·阿萨莱亚刚从杰巴利耶逃难到北部的沙提难民营。他告诉新华社记者，一路上爆炸声不绝于耳。“死亡离我们很近，我们在轰炸和枪林弹雨中奇迹般地逃了出来。但现在的生活又怎样呢？过去一周我的孩子们只吃了几口饭。他们怎么活得下来？”

国际社会如何反应

菲利普·拉扎里尼14日在社交媒体上表示，国际人道主义法明确规定，不能用武力迫使人们流离失所，平民在任何时候都应受到保护，如果他们选择留下，就应获得基本生活必需品。在加沙地带，有太多红线被逾越了。

法国外交部14日发表声明说，法国对加沙地带北部极其严重的局势深表关切，任何强迫平民流离失所的行为都将构成严重违反国际法的行为。

巴勒斯坦总统府发言人阿布·鲁代纳日前表示，美国持续为以色列提供政治、经济和军事支持，使其能够继续打击巴勒斯坦人，并藐视国际法和联合国决议，这种支持阻碍了对以色列暴行的问责，并加剧了加沙地带紧张局势。

以色列国家安全研究所15日发表文章认为，实施“投降或挨饿”计划效果很有限。由于哈马斯储存了物资，他们中的许多人能够生存下去。相反，该计划对被扣押人员构成了风险，因为随着物资供应减少，他们可能是第一批被剥夺食物和水的人。文章还指出，即便围攻目标是哈马斯，这并不能免除以色列允许人道主义援助进入的义务。如果以色列对加沙地带北部实施围困，即使合法，它也会面临严厉批评，同时加剧对其战争罪行的指控。

(责编：崔越、张悦)