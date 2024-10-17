新华网马累10月17日电（记者陈冬书）马尔代夫维拉纳国际机场滑行道翻建项目启动仪式近日在马尔代夫首都马累举行。

中国驻马尔代夫大使王立新、马尔代夫经济发展与贸易部部长穆哈迈德·萨伊德出席仪式。

北京城建集团是此次维拉纳国际机场滑行道翻建项目的承建方。项目将对老化的旧跑道进行翻新，有效缩短飞机起降等待时间，提升机场整体运营效率，降低安全风险，为旅客提供更优质的出行体验。

王立新在仪式上致辞。她表示，旅游业是马尔代夫的支柱产业。维拉纳国际机场作为国家门户，其发展对于经济的可持续增长至关重要。此次滑行道翻建项目是机场提升运营能力的重要举措。中方将继续与马尔代夫保持紧密合作，为马尔代夫的长期繁荣发展贡献力量。

马尔代夫机场公司总经理易卜拉欣·沙里夫表示，滑行道翻建项目对机场的未来发展至关重要，是提升运营效率和确保安全的关键举措。他还高度认可了北京城建的专业能力和合作表现。

马尔代夫经济发展与贸易部部长萨伊德也强调了机场在国家经济中的重要作用，肯定了北京城建此前项目的贡献，相信滑行道翻建项目的实施将进一步提升机场运营效率，为马尔代夫未来的经济增长提供有力支持。

北京城建集团国际事业部总经理罗伟表示，北京城建与机场公司不仅一同见证了多个重大项目的成功落地，双方团队更结下了深厚的友谊。未来，北京城建将继续秉承“成就客户、合作守信”的理念，严格遵循高标准规范，确保滑行道翻建项目高质量完成。

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