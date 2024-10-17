新华社首尔10月17日电 据朝中社17日报道，朝鲜在南部边境的东西部地区完全封闭了连接韩国的公路和铁路。

报道说，朝鲜人民军总参谋部按照朝鲜劳动党中央军事委员会命令，于15日采取措施“在南部边境的东西部地区从物理上完全切断了与韩国连接的我方区段公路和铁路”。

报道援引朝鲜国防省发言人发布的消息说，15日中午，朝方以爆破方式完全封闭了江原道高城郡甘湖里一带的公路和铁路60米区段以及开城市板门区东内里一带的公路和铁路60米区段。

报道说，这是根据把韩国定性为敌对国家的朝鲜宪法以及从敌对势力严重政治军事挑衅导致的严峻安保环境出发所采取的“必然且合法的措施”。

报道还说，朝鲜国土环境保护省发言人说，爆破对周边生态环境没有造成负面影响。“从此，朝鲜与韩国的连接通道彻底分离”。

报道援引朝鲜国防省发言人的话说，朝方将继续采取把封闭的南部边境永久要塞化的措施。

据朝中社此前报道，朝鲜人民军总参谋部9日宣布，针对南部国境一带一触即发的战争危机，朝方“将采取实质性军事措施”，“当务之急是从10月9日起完全切断与韩国连接的朝方地区公路和铁路，进行防御设施要塞化加固工程”。

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