新华社罗马10月16日电（记者张馨文）联合国粮食及农业组织16日在意大利首都罗马举办世界粮食日全球活动并颁发2024年粮农组织成就奖，中国农业科学院植物保护研究所因有效防控草地贪夜蛾并促进全球粮食安全获得该奖。

粮农组织总干事屈冬玉当天在宣布该奖项时表示，中国农业科学院植物保护研究所在防控草地贪夜蛾方面的成就不仅对中国，对整个亚洲和全球都产生了深远影响，为保护农作物和保障粮食供应作出重大贡献。

防控草地贪夜蛾是全球农业面临的共同挑战。2018年该物种入侵中国后，中国高度重视，不仅构建了有效的综合防控技术体系，实现“虫口夺粮”保丰收目标，也减少了向东南亚各国回迁的虫源。自2020年粮农组织启动实施全球草地贪夜蛾防控行动以来，中国农业科学院与其共同设计并实施了中国－联合国粮农组织南南合作项目“加强区域协作以实现草地贪夜蛾的可持续防控并促进全球粮食安全”。

今年世界粮食日的主题为“粮安天下，共建更好生活，共创美好未来”，强调所有人都有权获得营养、安全、负担得起的食物。粮农组织数据显示，全球超过7亿人面临饥饿，超过28亿人无力负担健康膳食。屈冬玉在活动致辞中呼吁国际社会立即采取行动，建立更高效、更包容、更有韧性和可持续的农业粮食系统，为全世界的人们提供充足营养。

据粮农组织官网介绍，粮农组织成就奖每两年颁发一次，授予表现突出的个人或机构，以表彰其在渔业、林业、气候、土地和水、动植物卫生等领域，尤其是可持续农业和农村发展或粮食安全等重点领域取得的成就。

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