新华社法兰克福10月17日电 专访：中国企业加快“走出去”带来更大合作机遇——访德意志银行企业银行部全球总裁林戴威

新华社记者单玮怡

德国最大商业银行德意志银行企业银行部全球总裁林戴威（英文名：戴维·林恩）日前在接受新华社记者专访时说，虽然全球经济发展格局面临诸多不确定性，但中国企业正在积极走向海外市场，这也为德意志银行发展企业银行业务带来更多合作机遇。

林戴威说，德意志银行作为一家来自欧洲的全球性银行，进入中国市场已有152年历史，不仅服务于其全球客户的中国业务，也在服务中国企业全球化发展、吸引外资进入中国等方面发挥积极作用。

“跨国企业在华发展动力十足，我们持续观察到数额可观的外国直接投资。”林戴威表示，20年前，欧洲企业在中国生产的产品主要用于出口，而经过数年发展，“在中国制造、服务于中国”正成为欧洲企业的发力重点，企业愿意在中国市场深耕，如今有相当数量的欧洲企业正积极建设在华生产基地。

谈及对中国企业的观察，林戴威说，近些年中企出海步伐逐渐加快，这是十分必要而且正确的。服务中国企业走向海外市场的银行业务也以更快速度增长。

林戴威告诉记者，随着中资企业进一步走向国际舞台，德意志银行期待更好地发挥“金融桥梁”作用。

“德银的突出优势一方面在于，许多中资企业出海前已是我们的长期合作客户，双方有着深入了解和信任；另一方面，借助德银覆盖全球43个国家和地区的企业银行网络以及覆盖140多个市场的全方位跨境金融服务能力，我们能够更好地针对企业需求提供产品和服务。”他认为，面对中国企业出海的势头，德银也将迎来发展机遇，其跨境业务优势会更充分地体现。

林戴威表示，中国在大力推动新能源产业发展，这对生态环境改善大有裨益。与之相呼应的是，中国在可持续绿色金融领域扮演着越来越重要的角色，德银也积极参与其中，成为首批纳入中国人民银行碳减排支持工具范围的外资银行之一。

在林戴威看来，新能源产业及能源转型挑战为中德企业提供了更大的协调与合作空间。“在推动可持续金融发展方面，我们愿继续成为在华跨国企业和中国企业的伙伴。”

鉴于当前全球地缘政治局势风云变幻，全球货币市场波动较10年前更为剧烈。林戴威认为，出海企业需应对的挑战和风险越来越复杂。基于全球客户网络、国际化经验、市场布局以及对中资企业需求的深入认识，德银愿为中资企业出海提供一站式服务。

林戴威表示，越来越多中国企业拓展海外布局，推动人民币稳步走向国际，同时也带来广阔发展空间。“我们已与数家中资全球性银行携手合作，共同参与这一进程。”

自从2019年德银获准以香港分行为中心开展人民币外汇业务以来，德银的企业客户，尤其是欧洲及美国客户，能够更便捷地获得德银人民币外汇及对冲解决方案服务。

林戴威说：“在一些全球贸易走廊中使用人民币作为计价和定价的货币已经成为一种趋势。我们真切地看到人民币走向国际的潜力。”

(责编：崔越、张悦)