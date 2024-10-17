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“示范学校将成为伊拉克的样板”

——中企助力伊拉克改善教育基础设施

2024年10月17日13:41 | 来源：人民网-国际频道
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人民网迪拜10月17日电 （记者管克江）今年9月的开学季，对伊拉克的学生来说意义不寻常——由中企承建的1000所示范学校项目，已有半数以上完工，并陆续交付伊拉克政府投入使用。这些学校设计现代、功能完备、质量优良，被伊拉克民众亲切地称为“中国学校”。巴格达教育局高级主管费里尔·纳吉·阿明说：“中企的努力付出，让更多伊拉克孩子们的教育梦想成真！”

“伊拉克重大政治工程和民生工程”

由于连年战乱和政治动荡，伊拉克的教育基础设施严重滞后，不少地方的孩子只能分批轮流上学。伊拉克政府决定到2030年前新建8000所示范学校，并将其列为最紧迫的政治工程和民生工程之一。2021年，中伊签署合作协议，中方将支持伊拉克建设1000所示范学校，其中中国电建承建679所。

开工以来，中企始终把社会效益放在首位，克服多重困难，确保建设进程如期推进。在2022年举行的开工仪式上，时任伊拉克总理穆斯塔法·卡迪米表示，教育与科学是社会进步的重要组成部分。“示范学校项目作为伊中合作框架下实施的首个项目，可谓功在当代，利在千秋”。

今年1月，伊拉克总理苏达尼（左4）参加中国电建承建示范学校移交仪式，并与中方工作人员合影。中国电建供图

今年1月，伊拉克总理苏达尼（左4）参加中国电建承建示范学校移交仪式，并与中方工作人员合影。中国电建供图

今年1月，中伊举行仪式，正式移交伊拉克济加尔省的纳西里耶市第20号学校，这也是中国电建承建示范学校项目中首所完工移交的学校。伊拉克总理苏达尼出席仪式并表示：“学校项目的移交中伊合作的一座里程碑。”他赞扬示范学校项目实施质量具有高水平，对中企的高效履约给予肯定。

图为伊拉克济加尔省的纳西里耶市第20号学校，这也是中国电建承建示范学校项目中首所完工移交的学校。中国电建供图

图为伊拉克济加尔省的纳西里耶市第20号学校，这也是中国电建承建示范学校项目中首所完工移交的学校。中国电建供图

示范学校项目由伊拉克内阁秘书处具体负责。伊拉克内阁秘书长哈米德·加兹表示：“示范学校项目作为伊拉克重大政治工程和民生工程，具有重要的社会经济意义，项目建成后将成为质量标准高、风格现代化并符合伊拉克切实需求的示范性学校项目，对改善各省的教学条件具有重大意义。”

据介绍，中国电建承建的示范学校项目已全部结构封顶，其中完工467所学校，占比68.78%，移交140多所，并陆续投入使用。根据计划，今年底前将实现项目群整体完工。

“从设计到功能，意义不同一般”

走进伊拉克东部米桑省首府阿马拉市的一所已完工学校，附近的学生家长们都围了过来。有六个孩子的学生家长阿卜杜拉说，孩子们现在要去半小时车程以外的地方上学，那里的校舍陈旧、设施简陋。新学校离家更近，条件也好很多。在学校里，阿卜杜拉牵着孩子们的手一间教室一间教室地转，脸上始终洋溢着笑容。他11岁的儿子阿里一个劲地点赞说：“看这里的校园，看这里的绿化，看这里的教室，真好！”

阿卜杜拉带着孩子们在参观已完工学校。人民网记者管克江摄

阿卜杜拉带着孩子们在参观已完工学校。人民网记者 管克江摄

参观完学校主楼，项目工程师穆罕默德主动提出带记者去配楼看看。“伊拉克夏天很热，同学们要多喝水。你看，学校配备的这台冷水机，功能强大。再看那边的卫生间，干净又整洁……”原来，默罕默德主管学校的后勤设施建设。他说，中国学校建设的高质量就体现在这些细微处。“作为伊拉克人，能参加这样一项民生工程，为改善当地教育条件出一份力，我感到非常骄傲！”

中伊工程师在已完工学校合影。人民网记者管克江摄

中伊工程师在已完工学校合影。人民网记者 管克江摄

伊拉克内阁秘书处派驻米桑省示范学校项目部的现场负责人阿里·穆罕默德表示，学校项目意义重大。初期因为安全形势和伊中文化习惯差异，项目进展不太顺畅。但是中企没有等待和止步，而是自筹资金推进项目。阿里表示，自己在内阁秘书处工作25年，主要从事学校设施建设。“示范学校项目是伊拉克的首例，从设计到功能，意义不同一般。示范学校将成为伊拉克的样板。很高兴，如今米桑省的项目无论是工期还是质量都走在前面。“

米桑省的示范学校项目由中国电建所属山东电建公司承建。项目经理李强表示，米桑省共有52所示范学校，其中13所已经完工移交，26所完成监理初步移交。李强表示，这是山东电建在海外的最大规模教育基建项目，“从项目规划到施工每一个环节，我们都力求精益求精。希望通过项目建设，推动伊拉克社会教育全面发展，为当地民生改善作出贡献。”

“感谢中企的努力付出，让更多伊拉克孩子们的教育梦想成真”

巴格达是伊拉克首都，示范学校项目建设任务也最重，总共需要建设144所学校，含4种学校类型，分布在巴格达南北约100km、东西约55km的范围内。

巴格达教育局高级主管费里尔·纳吉·阿明表示，伊拉克的学校普遍面临设施老旧和数量匮乏的挑战，这也是政府提出建设示范学校的重要原因。她表示，示范学校是伊拉克政府项目，但因为是中国企业建设，民众都亲切地称它们是“中国学校”，足以证明示范学校的过硬质量和当地民众对中国的友好情感。“我过去几十年访问了无数个学校，但中国学校是令人印象最深刻的。作为一位母亲，我深深知道教育对一个家庭、对每个儿童的重要意义。感谢中企的努力付出，让更多伊拉克孩子们的教育梦想成真。”

巴格达幼发拉底中学的学生在上课。伊纳斯·易卜拉欣摄

巴格达幼发拉底中学的学生在上课。伊纳斯·易卜拉欣摄

巴格达幼发拉底中学已经搬进了“中国学校”。校舍窗明几净，教室传来琅琅书声。校长利安·塔亚尔介绍，这所学校是拆掉原校舍后建起来的。原先学生要分三批上课，每间教室挤满了60名学生。“新学校宽敞明亮，条件远胜以前。我们要感谢中国建设者的艰辛努力。”16岁的中学生马尔万说，“能在这里学习我很开心。同学们都说，我们一定要爱护学校设施，让它永远这么漂亮。”

学生家长拉娜表示，她注意到“中国学校”的设计融入了伊拉克文化元素，比如墙上刷着的楔形文字图案。“我是一位文化从业者。一个国家要发展，要从文化中汲取力量。我从学校的设计中感受到，大家都希望伊拉克从悠久的历史文化传统中找到动力，找寻适合自己发展的路径。中企承建示范学校的事例，非常生动地表明了文明传承、文明对话的重要性，体现了伊中友谊。”

巴格达一所已开学的“中国学校”。伊纳斯·易卜拉欣摄

巴格达一所已开学的“中国学校”。伊纳斯·易卜拉欣摄

中国电建中东北非区域总部副总经理兼伊拉克国别代表李德智表示，示范学校项目是关切伊拉克适龄儿童就学、重建教育体系的民生工程，广受关注。中国电建秉持共商共建共享原则，全力打造精品工程，为的就是塑造良好中企形象，为中伊高质量共建“一带一路”作出自身应有贡献。

伊拉克内阁秘书处负责巴格达学校建设的高级工程师巴希尔介绍，今年首批示范学校完工后，伊拉克将立即着手开展第二批3000所学校的兴建。“由于中企在过去工作中的出色表现，我们寄予厚望。”

（伊纳斯·易卜拉辛参与采写）

(责编：于洋、杨牧)

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