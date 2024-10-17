人民网北京10月14日电 （王禹蘅）非洲记者团中医药体验活动日前在北京中医药大学东直门医院举办。来自非洲23个国家的23名记者参加了此次活动，外媒记者们纷纷表示，这是一次难得的体验机会，希望中医能够走进自己国家，发挥积极作用。

活动中，非洲记者团参加了推拿、针灸、十八段锦等多种中医体验活动。

活动现场。人民网 王禹蘅摄

坦桑尼亚国家电视台新闻栏目主播、记者Kanky Mwaigomole在体验过针灸后表示：“我感到全身轻松，没有通过服药，不适的症状神奇地消失了，回国后我要分享这次很棒的经历。”

南非《每日新闻》主编Ayanda Ntuthuko Zithulele Mdluli第一次体验中医，他说：“体验过耳针后，会继续遵循医生的指导进行按压，非常期待这次诊疗的效果，相信这会对健康有益。”他希望，中医可以在南非的疾病治疗方面发挥积极作用。

活动现场。人民网 王禹蘅摄

北京中医药大学东直门医院副院长李晋玉表示，希望外媒记者们通过此次体验活动，领略中医药和中华传统文化的魅力。同时，也期待未来能够在非洲地区民众健康方面提供服务。

据悉，此次活动由中国公共外交协会主办，北京中医药大学东直门医院承办。

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