人民网法兰克福10月16日电 （记者刘仲华）当地时间10月16日，由中国外文局指导，外文出版社、天津出版传媒集团天津杨柳青画社主办的《杨柳青木版年画》（中法对照）推介会在德国法兰克福书展期间举行。

外文出版社法文编译部主任姜丽莉在致辞中表示，中法对照版《杨柳青木版年画》的出版，为中国与世界文化交流架起了一座桥梁，希望此书有助于法语读者更好地了解中国非遗技艺和传统文化，增进全球读者之间的友谊和相互理解。外文出版社会一如既往地将更多更优秀的中国传统文化介绍给全球，让全世界人民共享人类文明的盛宴。

天津出版传媒集团副总经理姜玉军在致辞中表示，在全球化时代，文化交流的重要性不言而喻。天津出版传媒集团、天津杨柳青画社也将以此次宣推为契机，加强与中国外文局、外文出版社的合作，不断增进与世界各国的文化交流，让世界更多国家了解中国文化、感受中国魅力，为推动国际文化交流发展做出更大贡献。

该书法文译者弗朗索瓦·古达尔在视频发言中表示，艺术能够超越地理和文化的界限，拉近不同人民之间的距离。翻译通过跨越语言障碍，促进人们对不同作品和思想的理解和欣赏。

杨柳青木版年画非遗传承人苏丽妍在视频发言中说到，作为非遗传承人，希望用心做好手中的技艺，也同时希望图文的展示，让艺术走向世界，激发更多的人，对中国传统文化的热爱和关注。

图为培高德在发言。人民网记者 刘仲华摄

德国汉学家、历史学家培高德在发言中表示，长期以来，民间艺术的价值都被低估了，中国的民间艺术也是如此。保护传统的同时更应让它更加发扬光大。杨柳青木版画具备高超的工艺水平，不仅融入了中国工笔画元素，还广受中国宫廷画的影响，成为中国艺术传统鲜活传承的典范。希望我们一起将中国非遗杨柳青木版年画等文化技艺传承下去，并加强国际传播。

在推介会上，姜丽莉、姜玉军分别向培高德和现场读者赠书。同时，现场还展示了杨柳木版年画工艺流程，并邀请现场观众体验交流。

《杨柳青木版年画》中法对照版集中呈现了天津杨柳青木版年画博物馆收藏的200余幅珍贵年画藏品，内容涵盖历史传说、戏曲故事、仕女娃娃、世俗生活等不同题材，一幅幅精彩生动的年画画卷展示出中国传统文化的非凡魅力和影响。

(责编：于洋、杨牧)