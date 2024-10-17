人民网内罗毕10月16日电 （记者黄炜鑫）坦桑尼亚桑给巴尔消息：值“全球洗手日”到来之际，中国援助桑给巴尔血吸虫病防治技术项目专家组、中国援桑给巴尔医疗队奔巴分队15日共同在坦桑尼亚桑给巴尔奔巴岛开展健康教育暨义诊活动。来自奔巴卫生署、教育署、疾控机构的代表及400余名当地民众和学生参加。

全体人员合影。施亮摄

因对血吸虫病、寄生虫病及其潜在危害的认知不足，奔巴岛民众面临着较高的疾病感染风险。活动现场，中国医疗卫生专家和当地疾控工作人员，以英语和斯瓦希里语为媒介，生动形象地讲述了寄生虫的生命周期、传播路径及其对人类健康的威胁，并就如何正确洗手进行了详细的讲解，耐心细致地演示了如何通过安全、规范的洗手方法有效预防寄生虫病。

非方学生学习“七步洗手法”。施亮摄

在社区开展血吸虫病健康教育。施亮摄

现场设置有外科、内科、骨科、妇科、儿科、五官科等多个科室义诊，中国医疗卫生专家对身体不适的民众进行了诊治。

奔巴岛卫生总长与教育总长认为健康教育暨义诊活动非常适合当地的实际需求，期待中国医疗卫生专家能持续开展类似活动，助力提升当地民众健康水平。

2024年10月15日是第17个“全球洗手日”。

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