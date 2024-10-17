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“食味中华——中华古代饮食文化展”在布达佩斯开幕

2024年10月17日08:47 | 来源：人民网-国际频道
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人民网布达佩斯10月16日电 （记者禹丽敏）10月15日，“食味中华——中华古代饮食文化展”在匈牙利民族志博物馆开幕，中国驻匈牙利大使龚韬、匈文化和创新部副国务秘书乔鲍、中国国家博物馆副馆长杨帆出席活动并致辞，匈民族志博物馆馆长凯梅奇主持。使馆孙杰参赞及匈本地文博机构负责人等参加活动。

龚韬表示，今年是中匈建交75周年，习近平主席对匈历史性访问推动两国关系发展驶入“黄金航道”。本次展览是践行全球文明倡议，落实两国领导人合作共识的重要举措。中华饮食文化源远流长，中匈饮食文化交流能够激发两国民众对彼此文化的理解与共鸣，希望展览能够深化两国文化交流与合作，推动中匈文明互鉴。

中国驻匈牙利大使龚韬致辞。中国驻匈牙利大使馆供图。

中国驻匈牙利大使龚韬致辞。中国驻匈牙利大使馆供图

乔鲍表示，该展是匈中建交75周年背景下又一重要文化时刻。75年来，两国始终秉承着“相互理解、彼此包容”的原则开展文明对话与交流。匈方愿同中方持续深化文化交流合作，开展更多优质项目，推动两国关系发展行稳致远。

匈牙利文化和创新部副国务秘书乔鲍致辞。图片由中国驻匈牙利大使馆提供。

匈牙利文化和创新部副国务秘书乔鲍致辞。中国驻匈牙利大使馆供图

杨帆表示，期望匈牙利的朋友通过展览更加深入了解中国古代饮食文化，深刻感受优秀传统文化的独特魅力。

中国国家博物馆副馆长杨帆致辞。图片由中国驻匈牙利大使馆提供。

中国国家博物馆副馆长杨帆致辞。中国驻匈牙利大使馆供图

据悉，展览共展出文物90件（套），从食材、饮品、器具、烹饪技法、礼仪制度等方面呈现中华古代饮食的发展变迁与文化内涵，展览将持续至2025年1月19日。

嘉宾参观展览。人民网记者 禹丽敏摄

嘉宾参观展览。人民网记者 禹丽敏摄

嘉宾参观展览。人民网记者禹丽敏 摄。

嘉宾参观展览。人民网记者 禹丽敏摄

(责编：于洋、杨牧)

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