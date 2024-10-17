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德国新出生大熊猫双胞胎幼崽首次亮相

2024年10月17日08:43 | 来源：新华网
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　　新华社柏林10月16日电（记者褚怡　杜哲宇）自16日起，德国柏林动物园今年新出生的一对雌性大熊猫双胞胎幼崽将轮流与公众见面，展出时间为每天下午一小时。

　　在15日柏林动物园举办的新闻发布会上，记者见到了在动物园玻璃房里与媒体见面的双胞胎幼崽中的一只。尽管它只有50多天大，但与刚出生时相比，已有明显变化，身上长出了黑白相间的标志性毛发，体形也大了许多。小家伙时而伸个懒腰，打个大大的哈欠，更多时候则安静地睡觉。

　　柏林动物园园长安德烈亚斯·克尼里姆在发布会上接受记者采访时说，为确保大熊猫幼崽有充足休息时间，它们将轮流亮相，未展出时则与母亲“梦梦”在一起。

　　“柏林动物园在大熊猫幼崽与公众见面的玻璃房内特别装备了空气过滤系统，园方会密切观察幼崽对新环境的适应情况，并随时调整展出时间。”克尼里姆说。

　　生物学家弗洛里安·西克斯对记者说，目前两只大熊猫幼崽健康状况良好，体重已从出生时的169克和136克增长至约2500克。他说：“非常感谢来自成都大熊猫繁育研究基地同事们的协助，他们带来了宝贵的经验和知识。我们的合作无比融洽，大家互相学习，收获很大。”

　　这对幼崽的父母“娇庆”和“梦梦”于2017年6月从中国成都抵达柏林动物园，开始了为期15年的旅居生活。2019年8月31日，“梦梦”成功诞下一对雄性双胞胎，分别取名“梦想”和“梦圆”，这是德国首次迎来大熊猫诞生。去年12月，这对双胞胎兄弟返回中国。“梦梦”于今年3月接受人工授精。8月11日，柏林动物园在超声检测中确认“梦梦”怀孕喜讯。8月22日，“梦梦”顺利诞下一对雌性双胞胎。

(责编：崔越、张悦)

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