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综合消息｜以军空袭黎南部城镇 伊朗外长继续访问地区国家

2024年10月17日08:42 | 来源：新华网
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　　新华社北京10月16日电　综合新华社驻外记者报道：黎巴嫩民防部门16日通报，以色列对黎巴嫩南部城镇加纳的空袭行动已导致至少15人遇难、数十人受伤。伊朗外长阿拉格齐继续访问地区国家，16日抵达约旦，呼吁防止地区冲突升级。

　　以色列军方于当地时间15日晚间对加纳镇实施了空袭。当地媒体播放的现场画面显示，一座建筑被摧毁，周边建筑受到严重损坏。目前以色列尚未就此次空袭发表任何声明。另据黎巴嫩国家通讯社16日报道，以军当日对黎巴嫩首都贝鲁特南郊发动了3次空袭。

　　根据黎巴嫩公共卫生部15日公布的最新统计数据，自去年10月初至今，黎巴嫩真主党与以色列之间的冲突已在黎巴嫩造成2350人死亡、超过1万人受伤。

　　伊朗外长阿拉格齐16日抵达约旦访问。包括约旦在内，阿拉格齐近期已出访7个地区国家。据伊朗伊斯兰共和国通讯社报道，阿拉格齐在与约旦外交大臣萨法迪会面时表示，当前中东地区处于关键时期，地区国家必须采取集体行动制止冲突，防止冲突升级。

　　约旦王宫当天发表声明说，约旦国王阿卜杜拉二世在会见阿拉格齐时强调，持续的杀戮和破坏将使地区陷入暴力和冲突扩大的泥潭，必须制止以色列对加沙和黎巴嫩的战争。他说，约旦不会成为地区冲突的战场。

　　伊朗外交部16日发表声明说，阿拉格齐15日晚与法国外长让-诺埃尔·巴罗通电话，讨论中东局势。阿拉格齐强调以色列对黎巴嫩的袭击必须停止，并呼吁消除对难民提供国际人道主义援助的障碍。

　　意大利总理梅洛尼15日在议会表示，以色列要求联合国派驻黎巴嫩南部的维和部队撤离完全不合理，并且公然违反授权维和部队在黎巴嫩执行任务的联合国安理会决议。梅洛尼还表示，意大利希望加强联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队）和黎巴嫩武装部队的能力。她计划10月18日访问黎巴嫩，以体现意大利支持联合国维和任务的决心。

　　南非国际关系与合作部14日发表声明说，以色列轰炸黎巴嫩严重侵犯黎巴嫩主权，违反国际法。对此，国际社会不能袖手旁观。此外，以色列袭击联合国维和人员是“严重违反国际人道主义法的行径”。声明呼吁以色列立即停止轰炸行动。声明说，战争持续的时间越长，该地区陷入大规模军事冲突的风险就越高，对国际和平与安全构成严重威胁。

　　常驻布鲁塞尔的军事分析师伊莱贾·马尼耶15日接受卡塔尔半岛电视台采访时说，以色列可能在地面进攻中越过利塔尼河，目前在黎巴嫩边境集结的以军数量已超过1982年入侵黎巴嫩时的规模。

　　2006年，黎真主党和以色列爆发大规模交火，安理会同年8月通过1701号决议，要求黎以双方停止敌对行动，在利塔尼河至黎以临时边界“蓝线”之间除黎政府军和联合国维和部队，不得存在任何其他武装。

(责编：崔越、张悦)

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