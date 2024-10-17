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中方强烈呼吁国际社会共同清算殖民主义危害

2024年10月17日08:37 | 来源：新华网
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　　新华社联合国10月16日电 中国常驻联合国副代表耿爽16日在联合国大会第四委员会（联大四委）非殖化议题一般性辩论上发言时表示，中方强烈呼吁国际社会共同清算殖民主义危害，消除殖民主义遗毒，维护国际公平正义，推动建立更加公正合理的国际秩序。

　　耿爽说，殖民主义在人类历史上曾引发战争、冲突、剥削、残暴，给广大发展中国家带来深重苦难，造成无数人间惨剧。当年少数西方国家推行殖民统治，从事奴隶贸易，掠夺资源财富，犯下的罪行罄竹难书。时至今日，世界仍未走出殖民主义的阴影，殖民主义仍以霸权主义、强权政治等形式存在，并正在拖累阻碍发展中国家的发展，影响国家间正常的经贸、社会及文化交流。

　　耿爽指出，当前国际秩序中不公正、不合理因素仍然存在，广大发展中国家在规则、机会、权力等方面尚难获得真正的平等，这些都是殖民主义历史后果延续至今的体现。中方欢迎联大非殖化特委会通过的“铲除殖民主义各种表现形式”决议，期待决议在联大四委获得通过。

　　耿爽表示，中方支持继续推动17个联合国非自治领土的非殖化进程、支持非自治领土人民争取自决权利的努力，呼吁管理国政府采取有效措施，在当地促进发展、保障人权、保护环境。中方敦促那些曾经推行殖民制度或从中获益的国家拿出政治意愿，承担历史罪责，补偿殖民后果，停止沿袭殖民主义思维，停止奉行霸权主义、强权政治，停止损害他国利益、干涉他国内政。

　　耿爽说，马尔维纳斯群岛问题是殖民主义历史遗留问题。中方坚定支持阿根廷对马尔维纳斯群岛主权的正当要求，始终主张根据《联合国宪章》的宗旨和原则，通过和平谈判解决国与国之间的领土争端。中方敦促英国积极回应阿根廷的要求，尽快与阿方重启对话谈判，根据联合国有关决议找到和平、公正、持久的解决办法。

(责编：崔越、张悦)

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