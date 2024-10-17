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联黎部队说其瞭望塔遭以军坦克袭击

2024年10月17日08:35 | 来源：新华网
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　　新华社贝鲁特10月16日电（记者王尚 谢昊）联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队）16日发表声明说，以色列军队一辆坦克当天对联黎部队位于黎巴嫩南部基拉村的一座瞭望塔进行了射击。

　　声明说，联黎部队在基拉村的士兵当天上午目击了以军一辆梅卡瓦坦克向他们的瞭望塔开火。此次袭击导致联黎部队两部相机损毁，瞭望塔也遭到破坏。

　　声明说，这是联黎部队阵地再次遭到“直接和明显蓄意的射击”。声明提醒以色列国防军和所有行为体有责任确保联合国人员和财产的安全，并在任何时候都尊重联合国场所的不可侵犯性。

　　截至目前，以色列方面尚未对此次事件作出回应。

　　随着黎以冲突升级，近期已有多名联黎部队维和人员受伤。国际社会多次对以方提出抗议和谴责。以色列总理内塔尼亚胡13日说，黎巴嫩真主党利用联黎部队作为“人盾”，以军已多次要求联黎部队撤离战区，但均遭到拒绝。联合国秘书长古特雷斯13日表示，尽管联黎部队遭到多起袭击，但联黎部队仍将继续坚守在所有阵地。

　　根据黎巴嫩公共卫生部16日公布的最新统计数据，自去年10月初至今，黎以冲突已在黎巴嫩造成2367人死亡、超过1.1万人受伤。

(责编：崔越、张悦)

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