新华社罗马10月16日电（记者任耀庭）欧盟16个向联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队）派遣人员的国家16日达成一致，决定向以色列施加最大压力，以避免联黎部队卷入更多袭击事件。

据意大利国防部16日发布的消息，意国防部长克罗塞托和法国国防部长勒科尔尼当天联合主持欧盟16国防长线上会议。与会国家还包括爱尔兰、德国、西班牙、奥地利、希腊、波兰、芬兰、匈牙利、荷兰、克罗地亚、拉脱维亚、爱沙尼亚、马耳他和塞浦路斯。

与会者一致对以黎冲突局势表示关切，强烈谴责袭击联黎部队驻地的行为，认为这些袭击“威胁了参与联合国任务的军事人员的安全”。会议达成关键共识，“各方将通过最大限度的政治和外交手段向以色列施压，以防止类似事件再次发生”。

欧盟16国重申了对保持联黎部队在黎巴嫩稳定存在的承诺，强调任何关于联黎部队未来的决定都应在联合国框架内集体作出。此外，欧盟16国强调黎巴嫩真主党不应在冲突中利用联黎部队作为“人盾”。

连日来，联黎部队多次遭以军袭击，已有多名联黎部队维和人员受伤。以色列总理内塔尼亚胡13日说，黎巴嫩真主党将联黎部队用作“人盾”，以军曾多次提出联黎部队撤出战区的要求，但屡遭拒绝。联合国秘书长古特雷斯13日表示，尽管联黎部队在过去几天内遭到多起袭击，但仍将继续坚守在所有阵地。

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