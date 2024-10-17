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中国代表呼吁维护和重振安理会决议的效力

2024年10月17日08:29 | 来源：新华网
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　　新华社联合国10月16日电 联合国安理会16日应阿尔及利亚倡议就加沙地带局势召开紧急公开会。中国常驻联合国代表傅聪在会上表示，安理会围绕加沙地带局势通过了多份决议，明确要求停火，但都没有得到有效落实。这已经给整个联合国体系的信誉带来严重冲击。国际社会必须维护和重振安理会决议的效力。

　　傅聪说，过去两周，以色列丝毫没有放松对加沙地带的军事行动，不断袭击轰炸学校、医院，全面切断加沙地带北部人道物资供应，又一次强制命令几十万人紧急疏散。安理会的职责是维护和平。安理会密集审议，表达同情、表明立场、表示关切是不够的。让加沙地带的惨剧继续发展下去不可接受，安理会继续集体陷于停顿同样不可接受。

　　傅聪强调，必须维护和重振国际人道法的权威。以色列应当履行国际人道法义务，立即解除对加沙地带全境的封锁和人道准入限制，同联合国等人道机构开展全面合作，为人道物资运输、脊髓灰质炎疫苗接种等人道行动提供便利和安全保障。联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处是加沙地带人道援助的支柱，中方坚决反对任何针对近东救济工程处的抹黑和打压。

　　傅聪表示，安理会决议对所有国家都有约束力，必须得到执行。每一个成员都有责任捍卫安理会决议的效力，在这方面，中方特别希望美国响应国际社会的强烈呼声，支持安理会为实现立即停火采取进一步行动。据报道，去年10月以来，美国向以色列提供了超过170亿美元的军事援助。当前形势下，大规模供应武器是否有利于安理会决议目标的实现，是一个需要严肃思考的问题。

　　傅聪指出，落实“两国方案”、实现巴勒斯坦独立建国是解决巴勒斯坦问题的唯一可行出路。未来加沙地带的治理安排应该以以色列全面撤军为前提，应该由巴勒斯坦人民内部协商作出决定。落实“两国方案”需要双方的政治意愿，以色列必须停止对“两国方案”基础的侵蚀和破坏，重新回到“两国方案”的正确轨道。国际社会有责任为落实“两国方案”提供国际保障，中方愿意继续发挥建设性作用，为推动早日平息战火、实现地区和平作出不懈努力。

(责编：崔越、张悦)

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