本报记者 管克江

阿曼国家统计和信息中心发布的最新数据显示，今年第一季度，阿曼加工制造业产值为9.51亿阿曼里亚尔（1美元约合0.38阿曼里亚尔），同比增长9.2%，在国内生产总值中的占比为10%。另据联合国工业发展组织最新发布的2024年工业竞争力指数，阿曼排名全球第五十三位，比上一年跃升了5位。阿曼经济部发言人萨利姆表示，阿曼制造业的各项指标都呈积极增长态势，这得益于政府大力推动经济多元化转型的努力，包括推出各项鼓励政策、加大制造业投资等。

近年来，阿曼不断推出促进制造业发展的政策举措。2019年，阿曼同联合国工业发展组织合作，提出“工业战略2040”，并于今年5月在阿曼内阁会议上通过。该战略目标是发展技术和知识驱动的制造业，生产致力于提升民众健康和福利的独特产品，扩展地区市场、发掘新市场，不断提升制造业水平，培养工业创新文化等。该战略提出，到2040年阿曼制造业对国内生产总值的贡献要达到当前的3倍，制造业领域要吸引总额达400亿阿曼里亚尔的投资，阿曼非石油产品的出口额要达到249亿阿曼里亚尔。

2021年3月，阿曼推出一系列经济激励方案，具体措施包括降低中小企业税费、为外国投资者提供长期居留许可等。今年年初，阿曼主权财富基金阿曼投资局正式启动“阿曼未来基金”。基金资本额为20亿阿曼里亚尔，将投资本地项目中除石油、天然气和房地产行业以外的所有行业，其中重点关注包括工业和制造业、信息和通信技术等在内的8个目标行业。

阿曼近年来也宣布了多个大型工业项目规划或进展。2022年，阿曼提出到2050年实现净零排放的目标，并将发展氢能作为实现碳中和的重要途径，计划到2030年每年至少生产100万吨氢，其中大部分用于出口到海外市场。阿曼还与荷兰企业签署协议计划建设全球首个“液氢走廊”，根据该协议，阿曼生产的氢气将运输到荷兰阿姆斯特丹港口，再进一步销售到欧洲各地。

据阿曼《观点报》报道，阿曼国家级经济特区杜库姆经济特区的建设综合规划执行率截至今年2月已达40%，包括众多战略项目，如杜库姆港、干船坞、海上渔港、杜库姆炼油厂、清洁能源和绿氢项目等。今年4月，阿曼与阿联酋宣布共同启动一个价值1170亿阿联酋迪拉姆（1美元约合3.67阿联酋迪拉姆）的工业和能源巨型项目，包括建设太阳能和风能等项目以及绿色金属生产设施等。

阿曼商业、工业和投资促进部次大臣萨利赫表示，在政策支持、对先进技术方面的持续投入和整合供应链等共同作用下，阿曼制造业竞争力不断提升。随着“工业战略2040”的稳步实施，阿曼制造业将得到进一步发展。

《 人民日报 》（ 2024年10月17日 18 版）

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