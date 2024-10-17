本报北京电 （张灵）近日，由新航道国际教育集团与外语教学与研究出版社共同策划的《中英双语诵读道德经（珍藏版）》面世。本书面向海内外青少年读者，旨在通过读、听、诵等形式对《道德经》这一传世经典进行多维度开发，帮助青少年用中英双语学习中华优秀传统文化，向世界介绍中国。

《道德经》是中国哲学的发轫之作，也是被翻译成最多种语言、发行量最大的中国典籍之一，不仅是中华文化的瑰宝，更是全人类共有的智慧财富。

《中英双语诵读道德经（珍藏版）》一书从酝酿、筹备到正式出版历时近五年。作为本书英译者，英语教育专家、新航道国际教育集团创始人胡敏力求精准传达《道德经》的深邃意境与丰富内涵。参与专家还包括厦门大学美籍教授、中国政府友谊奖获得者潘维廉（William N. Brown）、暨南大学博士生导师徐国荣教授、已故英国翻译家保罗·怀特（Paul White）等。中英美三国专家共同把关，以确保文本翻译和解读更加准确。

本书融合中英双语音频，在遵从原典的基础上辅以白话文释义与英文译文，并设有导读和延伸阅读专区，方便读者阅读。“双语诵读”是本书的一大亮点，读者扫描书末二维码，即可聆听专业播音员用中英双语诵读全书内容。

本书精心收录元代大书法家赵孟頫的《道德经》小楷墨宝，展现书法艺术的魅力。此外，本书还邀请中央美术学院专业教师创作版画作品。这些设计让读者在品味经典的同时，实现语言学习、文化传承与艺术鉴赏等多重收获。

胡敏介绍，《中英双语诵读道德经（珍藏版）》的出版是新航道近年来国际传播实践的又一重要成果。秉持“中华文化 世界传播”的愿景，新航道于2018年正式启动“中国故事”项目，通过书籍、活动、课程等方式双语传播中华文化。为了让年轻一代深入感受传统文化的魅力，新航道将在近期开展“带着《道德经》去留学”免费赠书活动，引导广大青少年重读经典，从中汲取智慧和力量，成为中华文化的传播者。目前，该活动已在全国46个城市的300余个新航道学习中心启动，预计将惠及学员上万人。

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