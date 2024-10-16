新华社法兰克福10月15日电（记者刘向 褚怡）第76届法兰克福书展15日晚在德国法兰克福会展中心开幕。书展首次设立“亚洲舞台”，中国出版机构携大量图书亮相。

法兰克福书展是中国出版物版权输出的重要平台之一，中国图书进出口（集团）有限公司组织近70家国内出版机构参展。本届书展中国联合展台参展面积580平方米，展示3500多种图书，重点展示版贸图书1000多种。展会期间，多家中国出版机构将举行外文版新书发布会、签约仪式、版权输出签约仪式等活动。中国图书进出口（集团）有限公司将主办中欧版权洽谈会和2025北京国际图书博览会推介会。

法兰克福书展主席于尔根·博斯当天在接受新华社记者采访时说，书展主办方与中国参展商保持着紧密合作，中国出版机构携大量图书亮相本届书展，这非常重要。今年书展首次设立“亚洲舞台”，邀请了来自中国和亚洲其他国家的作家，便于他们与德语作家开展交流。他强调，中国出版机构是重要的版权购买方，现在也成为重要的版权输出方。

本届书展还重点关注人工智能应用话题。德国出版商和书商协会主席卡琳·施密特－弗里德里希斯在当天举行的书展开幕新闻发布会上表示，人工智能为出版商、书店以及物流领域带来了许多机会。但她也警告说，成千上万受版权保护的文本和图片在未经作者同意或支付报酬的情况下被用作人工智能训练材料。

创立于1949年的法兰克福书展是全球规模最大的出版行业展会之一，今年书展主宾国是意大利。书展主办方预计，5天展会期间，将有约1000名作家和演讲者举办650场讲座、论坛和研讨会活动。

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