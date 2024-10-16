新华社联合国10月15日电 中国常驻联合国副代表耿爽15日在安理会哥伦比亚问题公开会上发言时表示，哥政府同武装组织的和谈是和平进程重要组成部分。中方期待哥政府同武装组织保持和谈势头，相关对话谈判早日取得进展。

耿爽说，2016年以来，哥伦比亚政府和人民积极推进落实和平协议，取得显著进展。同时，协议落实也遇到一些问题和挑战。随着协议执行日益进入深水区，面临的困难和风险可能会更加突出。中方期待并相信哥各方在佩特罗总统和哥政府带领下，克服各种困难挑战，最终实现国家全面稳定、和平与发展。

耿爽说，哥伦比亚和平进程的经验充分证明，只有解决发展问题、让冲突地区民众回归正常生产生活，才能从根本上消除滋生冲突暴力的土壤。中方希望近期制定的快速反应计划有助于更好统筹各方力量、调动更多资源，推动农村改革、土地分配、前武装人员重新融入社会等民生领域取得更大进展。中方支持联合国机构以及国际和地区伙伴继续为此提供支持和帮助。

耿爽表示，中方注意到哥伦比亚政府同反政府武装组织“民族解放武装”的停火和谈成果还不牢固。中方鼓励双方着眼国家和人民长远利益，尽早恢复谈判，尽早实现停火。中方支持哥政府落实好解除非法武装组织和打击犯罪团伙的政策，在缺乏有效控制的地区加大安全力量部署，更好保护妇女儿童等脆弱群体。

(责编：崔越、张悦)