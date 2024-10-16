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联合国报告说全球社会保障方面的性别差距在扩大

2024年10月16日13:46 | 来源：新华网
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　　新华社联合国10月15日电（记者潘云召）联合国妇女署15日发布报告说，尽管近年来全球社会保障水平有所提高，但社会保障方面的性别差距在扩大。

　　这份关于妇女在发展中作用的世界调查报告说，2015年以来，全球社会保障水平有所提高，但大多数发展中地区的社会保障覆盖范围的性别差距仍在扩大。包括现金福利、失业保障、养老金和医疗保健等一系列社会保障政策中的性别差距，导致妇女和女童更易陷入贫困。2023年，全球有20亿妇女和女童无法获得任何形式的社会保障。

　　报告说，尽管在孕产妇保护方面取得了进步，但全球仍有超过63%的妇女在分娩时无法享受产妇福利，这一数字在撒哈拉以南非洲地区高达94%。在人生的每个阶段，妇女和女童在贫困人口中所占比例都较高。在育龄期的差距更大，25至34岁的女性生活在极端贫困家庭的可能性比同龄男性高25%。冲突和气候变化加剧了这种不平等，处于脆弱环境中的妇女生活在极端贫困中的可能性是稳定环境中妇女的7.7倍。

　　报告呼吁各国政府在社会保障措施和危机应对中优先考虑妇女和女童的需求，为她们提供摆脱贫困的可持续途径。

(责编：崔越、张悦)

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