人民网墨西哥城10月13日电 （记者谢佳宁）10月13日，墨西哥中国文化中心、中国国家电影局和中国电影资料馆在墨西哥国家电影院成功举办“中国电影之夜”活动，吸引了近200位当地观众及中国文化爱好者前来观影。此次活动旨在通过电影这一艺术形式，增进墨西哥民众对中国文化的理解与认识，促进两国民众的相知相亲。墨西哥国家电影院公共关系部主任伊斯雷尔·埃雷拉先生和墨西哥中国文化中心主任石岳文出席活动并致辞。

墨西哥国家电影院现场。埃内斯托·多明戈斯摄

伊斯雷尔在欢迎辞中首先对观众的到来表示热烈欢迎，他表示，国家影院非常荣幸能够展映来自中国的感人佳作《人生大事》。这部电影通过细腻的情感表达与对生死、亲情的深刻探讨，让我们在中墨文化之间架起了一座桥梁，跨越了时空和语言的界限。

墨西哥中国文化中心主任石岳文出席活动并致辞。埃内斯托·多明戈斯摄

石岳文在致辞中表示，电影作为跨越国界的视觉艺术，可以让我们跨越地理、文化、历史的鸿沟，共享人类的情感与智慧。中墨电影文化交流不仅是两国人文交流领域的重要组成部分，更是增进双方理解和友谊的桥梁。期待未来有更多的中国电影在墨西哥亮相，展现中国电影的多元风貌与深厚底蕴。同时，也希望中墨两国电影人能够携手共进，为世界电影的艺术宝库增添更多璀璨的明珠。

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