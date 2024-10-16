人民网讯 10月14日，中国人民大学和中国驻安哥拉大使馆在安哥拉首都罗安达联合举办第六届中国可持续发展年会（2024），围绕“中非携手推进现代化，共筑人类命运共同体”展开研讨。安哥拉人民解放运动中央干部政策书记布拉甘萨、中国驻安哥拉大使张斌致辞，中国人民大学党委书记张东刚作《高质量发展助力中非合作》主旨演讲。

张东刚表示，中国和安哥拉传统友谊深厚，是彼此信赖的好兄弟、好伙伴。可持续发展是中非携手推进现代化的重要着力点和关键任务。中国和非洲人民对美好生活有着共同的向往，可持续发展契合双方诉求。

张东刚指出，在中国共产党领导下，中国秉持以人民为中心的发展思想，贯彻新发展理念，高度重视落实联合国2030年可持续发展议程，取得了历史性消除绝对贫困、社会事业全面发展、生态环境持续改善等举世公认的成就。中国式现代化站在中华民族永续发展和全人类可持续发展的高度来推进经济社会发展，既创造了丰裕的物质财富和精神财富，也提供了更多优质生态产品，以满足人民日益增长的美好生活需要，为全球深化对可持续发展的理解提供了中国智慧，为世界可持续发展实践提供了中国经验。

张东刚表示，发展是破解各种难题、实现人民幸福的关键。大家一起发展才是真发展，可持续发展才是好发展。推动可持续发展，必须以拓展全方位合作共筑高水平中非命运共同体、以深化互利共赢推动中非合作求质向新、以文明互鉴厚植中非友好基础。希望大家致力于交流经验、增进合作、共谋发展，在共筑高水平中非命运共同体道路上守望相助、携手前行，推动新时代中非聚焦发展、团结发展、共同发展，为落实全球发展倡议、以中非现代化助力全球南方现代化作出新的更大贡献，共同开创人类美好未来。

布拉甘萨表示，安哥拉与中国的合作关系源远流长，中安通过建立战略沟通、政策协同和发展规划，不断深化全面战略合作伙伴关系。他表示，中国可持续发展年会在安哥拉举行，带来了中国发展经验和减贫知识，帮助安方深入了解中国脱贫攻坚史，更深刻地理解中国共产党的领导在减贫事业中发挥的决定性作用。中国一直是安哥拉发展进程中的重要合作伙伴，在两国全面战略伙伴关系的背景下，希望能深化在经济社会、党的建设等各领域的交流互鉴，共同促进两国关系发展和各领域务实合作。

张斌在致辞中表示，中安两国建交以来，始终坚持真诚友好、平等互利，在共建“一带一路”和中非合作论坛的引领下携手共进。今年3月，两国将双边关系提升为全面战略合作伙伴关系，双方在政治、经济、文化等多领域合作进一步深化。未来，中方愿与安方一道，促进两党两国关系发展。

本届年会共设三个论坛，分别围绕“党领导下的中国减贫与经济发展经验”“中非中安发展实践与合作”“推动普惠包容的经济全球化”等议题展开。与会专家、学者和基层工作者深入讨论和交流，从学术、治理、实践等多维度讲述中国减贫与现代化建设故事，介绍中国经济建设与治国理政经验。

在当天举行的“党领导下的中国减贫与经济发展经验”主题论坛上，河南省新县县委书记夏明夫围绕“落实精准扶贫战略的实践”作主题报告。夏明夫以一线工作者的视角介绍了在脱贫攻坚期间，以指挥部作战体制和精准扶贫工作机制，领导全县干部和人民，以发展产业为主巩固拓展脱贫攻坚成果，持续走好中国式现代化县域发展之路的伟大实践。

2019年，中国人民大学发起举办“中国可持续发展年会”，聚焦全球可持续发展目标，以全面系统的分析框架提出创新性的可持续发展路径，得到学界、政界的高度认可，已成为在国内外可持续发展研究领域具有影响力的学术平台。2023年，中国可持续发展年会首次走进安哥拉，为落实联合国2030年可持续发展目标贡献中安智慧和中安方案。

第六届可持续发展年会是中国人民大学党委书记张东刚率团访问非洲的重要一站。10月7日至17日，张东刚率团访问坦桑尼亚、津巴布韦和安哥拉。在坦桑尼亚，中国人民大学和尼雷尔领导力学院签署校际合作协议，共同举办“携手推进‘全球南方’现代化”主题研讨会，以人文交流合作助力中非现代化发展新篇章。在津巴布韦，中国人民大学和津巴布韦大学联合成立中非文明交流互鉴合作研究中心，并联合举办首届中非文明论坛，充分发挥哲学社会科学在融通中外文化、增进文明交流中的独特作用，为传承弘扬中非友好合作精神注入强劲动能，为中非合作发展锻造坚固纽带。

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