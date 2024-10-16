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和评理 | 深化中越合作 促进地区和平稳定

2024年10月16日09:09 | 来源：中国日报网
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在越共中央总书记、国家主席苏林对中国进行国事访问两个月后，中国国务院总理李强近日对越南进行了正式访问。中越保持密切高层往来，充分展现了两党两国的特殊友好和两国互信合作的高水平。

中国是越南最大的贸易伙伴，越南是中国在东盟内最大贸易伙伴。经贸合作一直是中越合作的突出亮点，也是推进两国关系的重要动力源泉。访问期间，两国总理共同出席了互联互通、农产品、海关、金融、人力资源、媒体、教育等领域合作文本交换仪式。这些合作项目涵盖产学研等领域，特别是清洁能源、生物医药和人工智能，凸显了中方提出的共建“一带一路 ”倡议与越南“两廊一圈”战略的契合性，以及两国经济结构的互补性。

通过深化金融、科技、投资、交通基础设施、数字经济、绿色经济、产供链联通等领域合作，可以有效扩大双方共同利益，防止外部势力挑拨离间。

面对复杂多变的国际形势和日益严峻的全球性风险挑战，中越作为社会主义国家和友好邻邦，需要共同努力加强双边关系，携手促进地区和平与共同发展。中方始终把越南视为周边外交的优先方向，越方也将发展对华关系视为越南党和政府的头等优先和战略选择。双方要坚持友好协商，妥善处理分歧，扩大海上合作，共同维护地区和平与稳定。

两国应以明年中越建交75周年和“中越人文交流年”为契机，进一步深化人文交流，增进两国人民特别是年轻一代的相互了解和感情，把中越友好事业不断推向前进。中方愿同越方加强在联合国、亚太经合组织等多边平台的协调配合，推动全球治理朝着更加公正合理的方向发展，维护广大发展中国家利益，引领国际社会一道构建人类命运共同体。

本文译自《中国日报》10月15日社论

原文标题：Expanded common interests strengthen building of community with shared future

出品：中国日报社论编辑室 中国日报中文网

(责编：艾雯、张悦)

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