【记者连线】

光明日报驻曼谷记者 王思成

近年来，中泰两国高层多次会晤，推动中泰命运共同体建设走深走实，同时进一步提升了以旅游为纽带的两国民间交流。作为泰国支柱产业，旅游业约占泰国国内生产总值的10%。据泰国旅游与体育部最新数据，今年截至10月6日，泰国接待外国游客超2600万人次，国外游客消费收入达1.21万亿泰铢。其中，中国游客以525万人次稳居榜首。

10月3日，中国游客在泰国曼谷大皇宫游览。 新华社发

“黄金周”助力泰国“旅游热”

得益于中国国庆“黄金周”假期，泰国10月初迎来“旅游热”。泰国国家旅游局透露，据初步统计，整个“黄金周”假期期间，赴泰中国游客超16万人次，比之前一周增加34%。从中国直飞泰国的航班数量与去年同期相比增加了70%，共计1097班。全球旅游分析公司ForwardKeys数据显示，“黄金周”假期期间从中国飞往泰国航班的预订量同比增长了250%，其中上海、广州、成都、昆明和北京为中国游客主要出发城市。游客数量大幅增加，预计将为泰国带来近50亿泰铢收入，较去年同期增加120%。

泰国国家旅游局局长塔帕妮表示：“我们欢迎更多来自中国以及世界各地的游客来泰国旅游。我们将继续鼓励航空公司增加中泰之间的航班，为中国不同地区的游客到泰国旅游提供更多便利。”

多措并举吸引中国游客

今年3月1日，中泰互免签证协定生效，两国迈入“免签时代”，极大推动了中泰两国民间与商务交流。为进一步吸引中国游客，9月至10月期间，泰国国家旅游局举办“你好月”活动，在购物中心、免税店、水疗中心、餐厅等地组织中国护照特惠活动，为中国游客提供特殊优惠和促销活动。中国游客只需向印有“你好月”标志的合作商店出示中国护照，即可享受折扣和纪念品。

作为泰国第一大旅游客源国，中国今年赴泰旅游的游客数量预计将超过750万人次。根据市场观察，当下中国赴泰游客的平均年龄下降至22至45岁左右，该群体更喜欢在网上寻找旅游产品，多以自助游或小团游为主，而不是像过去那样通过旅行社报团旅行。因此，泰国旅游业从业者积极作出调整，以及时适应不断变化的中国市场。

比如，泰国旅行社协会与泰国国家旅游局近期合作举办路演，带领50多家泰国旅游运营商与广州和北京两地的900多家中国公司洽谈业务，希望让中国游客赴泰“旅游热”持续至明年。泰国旅行社协会会长斯萨瓦表示：“中泰旅游是双向交流。我相信，中泰旅游业将共享美好的未来。因此，旅游公司现在应进一步加强合作，包括提升线上接待客户的能力，将旅行团规模调整到5至6人左右、从使用旅游大巴改为使用面包车等。同时，应积极开发受游客欢迎的新的旅游景点，并重点关注健康旅游和医疗旅游。”

“中泰一家亲”深入人心

中国和泰国是山水相连的亲密友邻。近年来中泰命运共同体建设持续推进，各领域合作成果丰硕，人文交流日益热络，“中泰一家亲”更加深入人心。

10月10日，在老挝首都万象出席东亚合作领导人系列会议期间，泰国总理佩通坦热烈祝贺中华人民共和国成立75周年，表示明年是泰中建交50周年，泰方愿同中方共同举办系列庆祝活动，进一步密切高层往来，促进经贸、农业等领域互利合作，深化人文交流，不断推进泰中命运共同体建设。泰方愿同中方加强在东盟、澜湄合作等多边框架内的沟通协作，共同推动贸易和投资自由化便利化，维护地区和平、稳定和繁荣。

此外，佩通坦还在第27次中国-东盟（10+1）领导人会议上特别指出，要加强与中国的人文交流。她表示，今年是“中国-东盟人文交流年”，泰国将继续落实对华免签措施，增加航班数量并提升中国学生获得奖学金的机会，为游客和商旅人士提供更多便利，以促进两国民众的交流和互访，深化对华人文交流与合作。

《光明日报》（2024年10月15日 16版）

(责编：艾雯、张悦)