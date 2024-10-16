新华社里加10月15日电 题：“那是一片令人难以置信的发展的沃土”——一名拉脱维亚游记作家眼中的中国

新华社记者陈玉芬

“那是一片令人难以置信的发展的沃土，热情的人们让游客有宾至如归的感觉。”拉脱维亚游记作家莱涅·佩尔斯日前向新华社记者谈起中国之旅时不禁感叹道。

莱涅今年34岁，和丈夫阿图尔斯·德里宁斯多次以搭便车的方式周游世界，已去过90个国家，在拉脱维亚年轻人中声名鹊起，是这个波罗的海国家的网红旅行者。

莱涅和阿图尔斯2015年开启了第一次长途旅行，历时17个月走过64个国家。2018年，他们结婚后第一次到中国旅游，走过了大部分省市，一路上的所见所闻打破了“所有的偏见”。

“干净的街道、现代化的基础设施和明亮的商店——这些与我们的想象不同。（国外）许多人仍抱持着对中国的某种错误假设，无法想见中国过去这些年经历了怎样的发展。”莱涅回忆道，“即使在高高的山顶上，也可以通过电子支付买东西，简直不可思议！”

2020年，莱涅和阿图尔斯再次来到中国。“即使在疫情期间，我们也设法来到中国。”莱涅说。从那年11月起，他们在满洲里一所外语培训学校担任英语老师，于今年6月回到拉脱维亚。“我们曾是旅行者，直至来到中国（才停下脚步）。我们从来没有这么长时间从事一份工作，但这真的太愉快了！”莱涅对记者说。

中国人尊师重教的传统和中国学生勤奋好学的精神让这对夫妇感触颇深，阿图尔斯曾在拉脱维亚广播电台的“早安”访谈节目中专门对此做过介绍。“令我们印象深刻的是，学生尊重老师，年幼的孩子尊重长辈。这是我们在欧洲逐渐失去的东西。”莱涅说。

莱涅在旅行期间笔耕不辍，持续记录着不同国家和地区的文化与传统，迄今已出版七本游记。她的第七本书《红龙之地：在当代中国的冒险和发现》今年夏天在拉脱维亚首都里加出版。

莱涅告诉记者，这是一本关于中国真实生活的书。“一些旅游指南告诉人们在访问中国时要看什么，但很少有人能说出在中国生活是什么感觉、成为这个国家的一部分是什么感觉。”她说，“有人读过这本书后惊讶不已——那是中国吗？我们举办了多场读者见面会，讲述我们在中国生活。许多人对中国传统文化感兴趣。”

回到拉脱维亚以来，莱涅和阿图尔斯把在中国的经历制作成系列视频，发布到社交媒体上。“有人说‘这是宣传’，但他们从未去过中国；还有人说，我们是为了报酬而说好话，这也是谬之千里。”莱涅说，“我们只是讲述外国人在中国的经历。外国人为什么去中国？他们为什么选择留在那里或再次回到中国？因为外国人在中国的生活非常愉悦。我们在那里真的感觉很棒！”

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