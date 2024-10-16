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联合国粮农组织：“中国饭碗” 有保障！

2024年10月16日08:59 | 来源：央视新闻客户端
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面对国际环境、气候变化等诸多挑战，作为全球重要农业大国，中国是联合国粮农组织的创始成员国之一，发挥了那些积极作用？来看记者对联合国粮农组织驻华代表处代理代表维诺德的独家专访。

维诺德表示，粮食是仅次于空气和水的第三大人类基本需求。全世界农民生产的粮食足够养活全球人口，但饥饿问题依然挥之不去，需要各国齐心协力，提高对饥饿问题的重视，助力保障全球粮食安全。

联合国粮农组织驻华代表处代理代表 维诺德：中国的粮食产量连续9年稳定在6.5亿吨（1.3万亿斤）以上。这确保了中国国内粮食安全，为稳定世界粮食市场和保障世界粮食安全作出了积极贡献，也为实现可持续发展目标贡献了重要力量。

联合国粮农组织数据显示，全球超过28亿人无力负担健康膳食，这是造成各种形式营养不良的主要原因。因此要广开渠道，加强农林牧渔产品供应，保持市场运作开放畅通，让品种多样、富含营养且经济实惠的食物出现在千家万户的餐桌上。

联合国粮农组织驻华代表处代理代表 维诺德：近几年，中国制定了详细的政策措施，巩固推进“大食物观”，从全局角度构建多元化粮食供应体系。这将更好满足人民日益增长的多样化粮食消费需求，且有助于确保粮食安全，增强农业实力。

（总台央视记者 梁丽娟 蒋树林 呼仁 于文波 廖汨）

(责编：艾雯、张悦)

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