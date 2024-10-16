连日来，已对黎巴嫩展开地面行动的以色列军队不断侵扰和袭击联合国驻黎临时部队（联黎部队）、并造成多名维和人员受伤的野蛮行径引发国际社会普遍愤慨。

参与向联黎部队派遣维和人员的40个国家日前发表联合声明，强烈谴责以军针对维和人员的袭击，强调“这种行为必须立即停止”。

法国24电视台网站报道截图

但以军对此充耳不闻，甚至在13日出动坦克强行冲闯联黎部队驻地。

此举进一步震惊了世界。

当地时间14日，联合国安理会就黎巴嫩局势举行紧急会议并发表声明，强调维和人员和场所绝不应成为被攻击的目标，呼吁各方遵守国际人道法，全面落实安理会相关决议。

《华盛顿邮报》报道截图（题图为本月安理会轮值主席、瑞士常驻联合国代表帕丝卡莱·贝里斯维尔）

“以色列正在加紧与联合国的‘战斗’”

联黎部队根据安理会1978年通过的第425号决议建立。2006年8月，安理会在黎以冲突后通过第1701号决议，决定扩大对联黎部队的任务授权，以维护黎南部地区安全。

目前，联黎部队有来自包括法国、意大利、西班牙等欧洲大国在内的多国军警1万多人。

近日，以军频频袭击联黎部队人员和驻地，首先就引起法意西这三个欧洲对联黎部队派兵人数最多国家的强烈抗议。

路透社：意大利总理梅洛尼（左一）、法国总统马克龙（右一）和西班牙首相桑切斯（右二）日前在塞浦路斯举行的地中海九国领导人峰会上齐声谴责以军袭击联黎部队。

然而，面对以军公然违反国际法的暴行，美国总统拜登日前只是在白宫就飓风灾害举行的记者会上，被记者追问“美国是否要求以色列停止袭击联合国维和部队”时才首次表态，但也仅仅回答了两个单词：“绝对，肯定”。

而且，拜登并没有对以色列针对联黎部队的暴行进行任何谴责。

土耳其阿纳多卢通讯社网站报道截图

虽然美国国防部长奥斯汀日前与以色列防长加兰特通话时强调了确保联黎部队安全的重要性，但已经摸透美国脾气的以色列根本没当回事。

就在40国谴责以军袭击联黎部队暴行后，以总理内塔尼亚胡竟发表视频，公开喊话联合国秘书长古特雷斯，要求将联黎部队撤出黎巴嫩南部交战区域。

《以色列时报》报道截图

而此前，以外长卡茨甚至宣布古特雷斯为“不受欢迎的人”，禁止他入境以色列。

即使在遭到联合国104个会员国和非洲联盟共同谴责后，卡茨仍坚称，以方不会撤回决定。“古特雷斯可以继续尝试收集联合国会员国的签名来支持自己，但我们的决定不会改变”。

卡茨社交媒体截图

在《华盛顿邮报》看来，以色列正在加紧与联合国的战斗。

“以色列卷入了多条战线的冲突，除了打击哈马斯、黎巴嫩真主党、也门胡塞武装、伊朗等之外，现在把联合国也加入到攻击对象的行列中。”

而目前围绕袭击联黎部队的争端“只是以色列和最重要的国际组织（联合国）之间矛盾的最新爆发”。

《华盛顿邮报》报道截图

“以色列在美国政治中的地位不可撼动”

从一定程度上看，以色列对联合国的狂傲不敬和公然侵犯属于“有样学样”。

回顾本轮巴以冲突的整个过程不难发现，正是美国几次三番在安理会一票否决要求加沙停火的决议草案，以及冒天下之大不韪地持续递刀拱火，才助长了以色列的嚣张气焰。

美国有线电视新闻网：在今年5月11日联大通过涉巴勒斯坦入联决议后，时任以色列常驻联合国代表埃尔丹当场用碎纸机粉碎了《联合国宪章》印刷版的封面。

当前以色列的态度以及以军持续对联黎部队的袭击，都极大提升了黎南部地区冲突的危险性。与此同时，以色列如何回应伊朗月初的导弹袭击一直绷紧着全世界的神经。而美国不仅重申支持以色列的“自卫权”，还对伊朗实施了新的制裁。

就在以军坦克冲闯联黎部队驻地的同一天，美国国防部宣布将在以色列部署敏感的“萨德”反导系统，并派遣美军人员实地负责相关操作。

美国总统拜登当天在被记者问到为何做出这一决定时，直言是为了“保卫以色列”。

路透社报道截图

一面是迫在眉睫的全面战争，一面是持续恶化的人道灾难。中东危机走向何方，正成为对相关各方的严峻考验。

可人们看到的是，作为这场危机最重要的域外当事方以及以色列最主要的支持者，美国在口头呼吁停火的同时，不仅源源不断地向以色列输送着武器，还扩大了自身在中东的军事存在和对以军事辅助。

而如此“保护”盟友的后果就是令冲突不断扩大蔓延，将整个中东拖入无休无止的暴力循环。

按照英国《卫报》文章的说法，持续了一年多的本轮巴以冲突已经证明，“美国总统政治与中东局势的发展轨迹是多么紧密地交织在一起”。

英国《卫报》报道截图

文章指出，以色列在美国政治舞台上“不可撼动的地位”形成已久。对以的无条件支持已经成为共和党和民主党总统候选人的口头禅。

其结果就是，美国一直是以最大的武器供应国，历任总统都极不愿意利用美国对以色列的影响力遏制其在加沙、约旦河西岸或黎巴嫩的过度行为。

文章称，以总理内塔尼亚胡的意图很明确：美国领导人在提供武器或外交支持方面的任何犹豫都将让自己付出沉重的政治代价，被视为“以色列的叛徒”。正因不愿对以施压，美国今年提出的一系列停火倡议都付诸东流。

英国《卫报》报道截图

(责编：艾雯、张悦)