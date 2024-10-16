人民网河内10月15日电 （记者杨晔）10月14日，李强总理圆满结束对越南进行正式访问之际，驻越南使馆举办中越媒体开放日活动，邀请20家中越媒体逾40人来馆参访交流。

中国驻越南大使何炜亲自担任讲解员，带领两国媒体记者沿着上世纪五、六十年代越南革命领袖胡志明主席时常造访使馆的足迹，依次参观了使馆主楼、栽植在使馆的荔枝树、使馆游泳池和综合楼，重温中越两党、两国和两国人民并肩战斗的光辉岁月。

何炜介绍称，1950年中越建交时适逢越南抗法斗争的紧要关头。在越北根据地的深山密林中，首批中国外交官同越南军民同甘苦、共患难，首任中国驻越大使罗贵波就是在太原省一座草棚中向胡志明主席递交了国书。1954年河内解放后，胡志明主席亲自决定将坐落在黄耀路46号、距离越南中枢机关最便利的古朴建筑作为中国使馆馆址。使馆主楼至今仍被驻越外交使团公认为河内最漂亮、最具特色的建筑物之一。时光荏苒，这座承载着两国友好印记的馆舍不断焕发新的生机活力，激励着一代又一代的中国外交官投身中越友好事业。

何炜手指院落中的三株荔枝树，向媒体记者打趣道，这三株树也是历史的见证，当年每当荔枝成熟时，使馆同志都会挑出最大最香甜的果子送给胡志明主席品尝。时至今日，这三株荔枝树每年都会结出累累硕果，记者朋友们想品尝一下胡志明主席吃过的荔枝，可以提前向使馆预订。

何炜同媒体朋友伫足在使馆泳池旁，讲述泳池的由来。他说，这座泳池是时任中国国务院副总理兼外长陈毅同志于上世纪六十年代特批修建，曾接待过不少越南老一辈领导同志和官员。早年间，使馆外交官和越南同志们在此举办过许多游泳比赛和池边晚会，共同留下了中越兄弟情深的印记。

何炜最后带领媒体记者来到综合楼前，讲述当年胡志明主席到这儿做客、同大家打成一片的趣闻，他说，这座建筑物同样是中越并肩战斗历史的“见证者”。1964年的一天，使馆综合楼遭遇空袭，所幸同志们都躲进了防空洞，没有造成人员伤亡。获悉这一消息后不到三个小时，胡志明主席不顾危险徒步前来使馆探望慰问，在获悉大家平安无事后才长舒一口气，并向在场外交官打气讲“房子被炸了不算什么，只要人没事就好，今后我们可以建更好的”，这种“同志加兄弟”的战斗情谊和革命乐观主义精神，值得我们永远铭记。

在交流环节，何炜重点就李强总理访越向媒体吹风，介绍此访对落实两党最高领导人战略共识、推动中越命运共同体建设走深走实的重大战略意义，展望中越高质量共建“一带一路”、推动全面战略合作提质升级的光明前景，结合介绍党的二十届三中全会精神，阐述我以新质生产力为引领推进高质量发展和现代化建设的底层逻辑，指出中国稳步发展将使越南“近水楼台先得月”，获得深层次改革的市场机遇、高水平开放的合作机遇和全方位创新的增长机遇，重申中方愿同越方加强交流合作，携手做改革道路上的同行者、现代化道路上的好伙伴。

开放日活动最后，何炜邀请记者们品尝了即将获准销往中国的越南鲜食椰子，共同感受两国农产品贸易合作的蓬勃发展及为两国人民带来的实实在在利益，鼓励两国媒体发挥优势长项，争做两国友好的“传声筒”“扩音器”，不断夯实中越关系的民意基础。

到场记者无不意犹未尽，纷纷表示这样的开放日活动别开生面、内容丰富，既重温了两国守望相助的革命岁月，又展望了中越全面战略合作的光明前景，相信在两国社会各界共同努力下，两国关系将迎来更加美好的明天。

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