10月15日，第136届中国进出口商品交易会正式开馆迎客。从15日起至11月4日，广交会线下展将分三期举办，展商规模、新品数量、新品发布活动均比上届增长明显。这一届广交会有什么新亮点，采购商们都关注什么？我们跟随记者一探究竟。

本届广交会“上新”，首先是新企业。本届广交会展览总面积155万平方米，参展企业超过3万家，其中新参展企业近4600家，有很多是新能源、数字技术、智能制造相关题材的企业。更多的新企业参展意味着会有更多的新商机和新订单。

总台记者 罗平章 ：从早上9点开始，参展商和采购商就陆续进场了，到中午前后达到了人流高峰。截至10月13日，已经有223家全球零售250强和跨国头部企业确认组团参会，预计本届广交会的到会大商将首次突破300家，人气也是再创新高。

新展品，是本届广交会的又一大亮点。本届广交会展出的新品数量达到115万件，数字化智能产品比上届增长3倍，成为跨国采购商关注的热点。在智慧生活等展区，一批人形机器人、智能设备、无人驾驶产品也将首次亮相。在一家首次参加广交会的科技企业展位上，静脉识别、指纹识别、人脸识别、虹膜识别等设备摆在显眼的位置，现场展示的消防机器人、清洁机器人、货物追踪系统引来不少采购商的关注。

参展商 杨忠贵：这次广交会我们带来了很多新品，展会上面也收到了很多海外伙伴的关注，我们也是借这个平台借展会机会，希望能把我们公司优秀的产品跟方案推广到海外去。

场馆内，这台外形可爱的无人驾驶观光车也吸引了大家的目光。别看外观小巧，功能却科技感十足，采用了高精度地图与GPS定位技术，拥有激光雷达和双摄像头，可以自主避障且随叫随停。

随着新产品、新技术、新业态在本届广交会上不断涌现，客商们对这次的广交会也有着新的期待，许多大客商在广交会正式开展之前就已经发布了他们的采购需求清单，尤其对家用电器、电子产品表现出较高需求。中国产品凭借着层出不穷的创意、具有竞争力的价格优势，展现出对全球市场的强大吸引力。

广交会进口展韩国参展商 金尚鉉：大概20年前吧，我们从一个小展位起步，现在我们成长了。这一届我们有四个展位，而且还是展馆的中心区域。广交会帮助我们寻找全球的新商机。过去如此，将来也一直会是。

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