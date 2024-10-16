新华社耶路撒冷/贝鲁特10月15日电 题：频袭联黎部队 以色列为何不怕惹众怒

新华社记者王卓伦 李军 谢昊

随着黎以冲突不断升级，以色列近来数次袭击联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队），引发国际社会广泛反对。

分析人士认为，以色列此举既是表达对联合国及联黎部队的不满，也是为以军攻打黎南部的军事行动服务。以色列自本轮巴以冲突爆发以来屡屡踩踏国际社会“红线”，主要原因是美国一直对其纵容支持，导致其行为得不到约束。此次系列袭击事件严重挑战联合国权威，或导致更广泛的地区动荡。

以军袭击不断

近日，联黎部队频频遭袭。10日，以军一辆坦克向联黎部队位于纳古拉地区司令部的一座哨塔开火，造成两名维和部队人员受伤；11日，以军袭击又造成两名维和部队士兵受伤；12日，联黎部队一名维和人员被附近军事活动的枪弹击伤；13日，两辆以军坦克强行进入联黎部队驻地。此外，联黎部队还指认以军12日阻止联黎部队一次“至关重要的”后勤行动。

10月29日，联黎部队维和人员在黎巴嫩南部一处村庄巡逻。新华社发（塔希尔·阿布·哈姆丹摄）

联黎部队根据1978年联合国安理会第425号决议建立，并在2006年的安理会第1701号决议中得到更多授权，旨在维护黎南部地区安全，数十国参与派遣维和人员。上述袭击引发多国政府和国际组织谴责。

面对国际社会谴责声浪，以色列总理内塔尼亚胡态度强硬，13日专门发表致联合国秘书长古特雷斯的视频声明，称黎巴嫩真主党将联黎部队用作“人盾”，以军曾多次要求联黎部队撤出战区但屡遭拒绝，拒绝撤离将危及联黎部队和以军士兵生命安全。内塔尼亚胡称，以色列对维和部队人员受伤“深感遗憾”，正尽一切努力防止此类事件再次发生，“但确保这一点简单而明显的方法就是让他们脱离危险区域”。

古特雷斯同日回应说，尽管联黎部队过去几天内遭到多起袭击，但仍将继续坚守所有阵地。他说，以军坦克破坏联黎部队驻地大门强行进入的行为令人深感担忧。联合国的“不可侵犯性”必须在任何时候得到无条件尊重，联合国机构人员及其财产的安全必须得到保障。

意在扫除障碍

以方称，袭击联黎部队并非有意为之，13日的“强闯”事件是协助撤走伤员的坦克因遭到“猛烈攻击”而在“倒车”过程中驶入联黎部队驻地，以军发射烟幕弹为撤离伤员提供掩护，未对联黎部队构成威胁。但专家认为，事情并不这么简单。

10月11日，在黎巴嫩首都贝鲁特，人们在以色列袭击现场清理废墟。新华社发（比拉尔·贾维希摄）

卡塔尔半岛电视台援引黎巴嫩政治安全事务分析师阿里·里兹克的话说，以色列一直对联黎部队心存不满，认为其未阻止黎真主党在一些对以方造成威胁的区域开展军事活动，袭击是对联合国不满的体现。

以色列国家安全研究所高级研究员奥尔娜·米兹拉希也表示，以方长期以来认为黎真主党在黎南部地区利用联黎部队的存在掩盖其军事行动，希望通过袭击对联合国施压，迫使其重新审视联黎部队任务从而削弱黎真主党在这一地区的势力。

以方的袭击行为被认为还有更重要的军事目的。有分析指出，联黎部队占据着黎南部交通要道，成为以军在这一地区快速推进的最大障碍，因此以方试图通过袭击迫使其撤走。上海外国语大学中东研究所教授刘中民认为，以色列攻击联黎部队的主要目的是为在黎南部开辟安全缓冲区创造条件。

为何屡踩“红线”

回顾延宕了一年多的新一轮巴以冲突期间，以色列曾多次与联合国公然“硬杠”。在加沙地带，以方指责联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处的大量雇员为武装人员，称巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）利用平民和人道主义机构作掩护，多次轰炸联合国机构运营的避难设施。以方还多次对联合国方面的相关表态表达不满，本月2日甚至宣布古特雷斯为“不受欢迎的人”并禁止其入境。

5月1日，在耶路撒冷，以色列总理内塔尼亚胡（右）会见到访的美国国务卿布林肯。新华社发（以色列政府新闻办公室供图）

除了袭击联黎部队，以色列自本轮巴以冲突以来屡踩国际社会“红线”，包括在加沙地带和黎巴嫩造成大量平民伤亡和严重人道主义危机，在他国领土上搞“定点清除”等。外界还普遍认为，以色列是黎巴嫩通信设备爆炸事件的幕后主使。分析人士指出，以色列不顾国际社会强烈反对，持续推进军事行动，美国的支持纵容是主要原因。

美国不仅在各种场合为以色列提供外交支持，还持续向以色列提供军援，并向中东地区增派军事力量为以色列撑腰。就在13日，美国国防部宣布将向以色列提供一套“萨德”反导系统并派遣相关美军人员。

刘中民认为，以色列在过去一年的冲突中形成了愈发激进和不顾后果的行为模式，美国的支持导致联合国安理会层面难以形成对以色列有效的约束和惩罚机制，使以色列在我行我素的道路上越走越远。此次一系列袭击联合国维和部队的行为对国际秩序构成威胁，严重挑战联合国的权威性和多边机制的公信力。

专家还担忧，以色列的举动可能引起一些武装组织效仿，或将导致更广泛的地区动荡。

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