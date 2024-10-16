新华社北京10月15日电（记者曹嘉玥、朱超）就世界知识产权组织报告显示中国在全球的创新力排名上升，外交部发言人毛宁15日表示，中国的科技创新有利于中国，也将造福世界，愿坚持开放包容的科技合作。

当日例行记者会上，有记者问：近日，世界知识产权组织发布《2024年全球创新指数报告》，中国在全球的创新力排名较去年上升1位至第11位，是排名前30位中唯一的中等收入经济体。发言人对此有何评论？

毛宁说，全球创新指数报告自2007年首次发布以来，中国各项排名不断提升。今年的报告显示，中国是10年来创新力上升最快的经济体之一，也是拥有百强科技创新集群最多的国家，创新发展动能强大、前景广阔。

“中国创新能力的提升源于不断加大的研发投入和开放包容的国际合作。”毛宁介绍，据统计，去年中国研发经费投入总量超过3.3万亿元人民币，比上年增长8.4%。“我们同160多个国家和地区建立科技合作关系，签署118个政府间科技合作协定。中国良好的创新环境和丰富的人才资源也吸引越来越多跨国公司在华设立研发中心。”

“面对新一轮科技革命，我们愿意坚持开放包容的科技合作，和各国共享科技创新成果，共同应对全球性挑战。”她说。

(责编：艾雯、张悦)