新华社吉隆坡10月15日电（记者毛鹏飞）在庆祝中马建交50周年之际，2024年马来西亚“中国电影节”14日晚在马来西亚首都吉隆坡柏威年广场大地影院举行开幕式，300多位中马嘉宾出席。

开幕影片《飞驰人生2》凭借扣人心弦的赛车场面和温暖幽默的叙事风格，赢得了现场观众的热烈掌声。

本次电影节为期7天，涵盖“时光印记”“动画绮梦”“剧情长廊”三大单元，精选《盘丝洞》《刘三姐》《红高粱》《长安三万里》《中国乒乓之绝地反击》等12部中国经典与新作作为展映影片。

马来西亚通讯部副部长张念群在开幕式致辞中说，马中电影合作历史悠久。“中国电影节”为两国影视界搭建了宝贵的交流平台，进一步推动了电影制作人之间的学习与合作。

中国驻马来西亚大使馆临时代办郑学方表示，今年是中马建交50周年，两国关系稳步向前，此次电影节为展示中国电影成就和两国合作成果提供了重要平台，也为两国友好关系奠定了更加坚实的文化基础。

本次电影节由中国电影资料馆、吉隆坡中国文化中心、马来西亚华人影视协会联合主办。

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