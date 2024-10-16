新华社北京10月15日电（郭明芝、周文剑）国防部新闻发言人吴谦15日就美日印澳海军在印度洋举行“马拉巴尔”联合训练等近期涉军问题答记者问。

美日印澳“四边机制”已沦为美遏华维霸的政治工具

有报道称，10月8日，美国、日本、印度、澳大利亚海军在印度洋举行“马拉巴尔”联合训练，此举旨在应对中国，并在安全保障领域强化美日印澳“四边机制”。在回答记者相关问题时，吴谦表示，中方认为，有关国家间的防务安全合作，不得损害第三方利益，不得损害地区和平稳定。所谓的“四边机制”，已完全沦为美遏华维霸的政治工具。我们坚决反对有关方处处拿中国说事，制造阵营对抗，推高地区紧张局势。小团伙成不了大气候。亚太地区理应是各国携手合作的大舞台，而不是地缘政治博弈的角斗场。我们要求有关国家摒弃零和对抗的执念，多做有利于维护地区共同安全的事，而不是相反。

国防部介绍海军辽宁舰编队训练情况

有记者问，据报道，日本防卫省近日发布中国海军辽宁舰航母编队动向的通报和照片。有媒体报道，辽宁舰编队已围绕菲律宾转了一圈，之后与山东舰在海南同框。请问对此有何评论？

“我们注意到日方有关炒作，日方这个‘摄影师’又来博眼球、‘刷存在感’了。”吴谦说，近日，中国海军组织辽宁舰航母编队位南海有关海域进行训练，这是年度计划内的例行性安排，旨在提高编队体系作战能力。今后，中国军队仍将按计划常态组织类似训练活动。

“天价”与“废旧”是美对台军售的两个“驰名商标”

有记者问，据报道，美国政府问责局近日指控雷神公司，在对台2013年“爱国者”导弹系统采购案和2017年雷达系统采购案中涉及欺诈，卖价格昂贵的导弹和雷达给台湾地区。台国民党籍民意代表痛批美军火商行径如同诈骗集团。请问对此有何评论？

吴谦表示，我们坚决反对美国向中国台湾地区提供武器。“有关报道只是揭开了冰山一角。近年来，民进党当局极尽谄媚之能事，百般向美国主子求购武器，岛内百姓的血汗钱挥霍了很多，得到的却是一堆破铜烂铁，养肥的是一帮贪官污吏和军火商，这已引发岛内民众越来越多的反对和不满。”吴谦说。

吴谦说，“天价”与“废旧”是美国对台军售的两个“驰名商标”。从发霉防弹衣到过期弹药，再到价格虚高的导弹雷达，可以看出美国人的眼里只有“美国利益”。“台独”是绝路，外人靠不住。妄图“倚美谋独”，终将自取灭亡。

中国驻黎巴嫩维和部队目前安全 将提高自身安全防卫能力

有记者就以色列国防军近日袭击联合国驻黎巴嫩临时部队事件及中国维和官兵情况进行提问。吴谦表示，中方对以军袭击联黎部队表示严重关切和强烈谴责。联黎部队根据联合国安理会决议的授权执行维和任务，中方坚决反对任何攻击联合国维和人员的行为，要求对事件进行调查，对有关人员进行问责，并采取切实措施，杜绝类似事件再次发生，冲突各方必须切实保障联黎部队人员和资产安全。

吴谦说，中国驻黎巴嫩维和部队目前安全。中方密切关注当地安全形势，将采取措施进一步提高自身安全防卫能力。

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