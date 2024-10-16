新华社北京10月15日电 题：“绿色双标”阻碍全球绿色转型

新华社记者董越

一方面要求中国为应对气候变化承担更大责任，另一方面却指责中国绿色产能“过剩”，以加征关税等手段限制中国绿色清洁产品出口，这样自相矛盾的做法是典型的“绿色双标”，阻碍了全球绿色转型。

美国韦克福里斯特大学政治学者莉娜·本·阿卜杜拉点评：“我觉得这很讽刺。几年前西方国家指责中国在清洁能源领域做得不够，现在又觉得他们做得太多。”美国《纽约时报》网站刊文说，大约十年前，美国及其盟友绞尽脑汁鼓励中国加入“脱碳”竞赛，现在却抛出针对绿色技术的关税来保护自身产业免于竞争，由此可能引发的绿色引擎空转将令世界其他国家和地区陷入困境。

最近，欧盟对中国电动汽车挥舞关税大棒，美国扬言要禁止境内智能网联汽车使用中国硬件和软件，这些曾经的“绿色旗手”如今面对中国明显有利于全球绿色转型的努力却表现出“令人费解的敌意”，这不禁让人心生疑问：他们是真心要推动全球可持续发展，还只是把气候问题作为打压迟滞他国发展的手段？比起实现绿色转型这一人类共同愿景，这些国家显然更关心自己的主导地位和市场份额。世界报业辛迪加网站刊文一语道破了荒谬双标背后的自私心态：“像欧盟或美国这样的大型发达经济体，从来不允许地缘政治对手主导未来的成长型产业。”

9月11日，人们在德国法兰克福国际汽车零配件及售后服务展览会上参观宁德时代展台。新华社记者 张帆 摄

气候变化问题关乎人类未来，实现绿色转型、避免气候灾难早已是国际共识。业内人士警告，在气候问题从未来挑战变为紧迫危机的大背景下，西方一些发达国家大搞“绿色双标”，以“产能过剩”为借口打压中国绿色产业，只会破坏全球绿色产业链，扩大绿色产品供应缺口，不仅背离本国气候承诺，也会拖累世界达成减排目标。彭博社报道认为，美国遏制中国的政策正在削弱其气候目标，将民众负担得起的绿色产品送到美国人手中对“脱碳”至关重要，这有赖于世界领先的中国制造业。意大利博科尼大学欧洲政策制定研究所所长丹尼尔·格罗斯直言，中国的大规模生产能力降低了光伏、电动汽车等清洁能源产品的成本，提高了全球低碳转型的潜力，但西方与中国日益紧张的关系阻碍这种进步。

“绿色双标”折射出美欧对自身绿色产业发展势头的焦虑，但把矛头对准中国无益于培育自身绿色竞争力。正如彭博社《美国如何在太阳能竞赛中输给中国》一文所揭示的，美国从全球光伏产业的领导者到被边缘化，原因不是所谓“中国的不公平贸易手段”，而在于自身政策混乱、管理层短视、投资不足以及懈怠自满。比利时中国经贸委员会主席贝尔纳·德威特也认为，惩罚竞争对手不会帮助欧洲汽车制造商更好应对自身发展面临的挑战。

8月20日，在安徽华晟新能源科技股份有限公司的异质结光伏电池及组件工厂内，搬运机器人在作业中。新华社记者 张端 摄

事实上，中国持续培育绿色产能，不是要在绿色转型过程中挑战谁、压倒谁。中国将应对气候变化全面融入国家经济社会发展的总战略，是基于实现可持续发展的内在要求和推动构建人类命运共同体的责任担当。国际能源署报告指出，2023年全球可再生能源新增装机容量5.1亿千瓦，中国贡献超过一半。中国风电、光伏产品出口到全球200多个国家和地区，帮助广大发展中国家获得清洁、可靠、用得起的能源。中国2023年出口120.3万辆新能源汽车，据估算每年可减碳约200万吨。《纽约时报》网站指出，中国为世界其他地区低碳转型提供助力，已经“完全改写了全球绿色转型的故事”。诺贝尔经济学奖得主迈克尔·斯彭斯表示，中国的低成本先进产品和技术可以加速其他地区的绿色转型，包括高收入国家在内都会从中受益。

中国的绿色产业之所以蓬勃发展，除了拥有稳定的政策环境，一个重要原因就是始终抱持着开放思维，在市场大舞台上磨砺自身，在充分竞争中创新突破。在绿色转型任务日渐紧迫的今天，美欧应从事关全人类的高度出发，摈弃“绿色双标”，拥抱先进产能，在开放中锻造绿色竞争力，推动各国绿色产业在你追我赶、互相合作中良性互动，让更多更好的绿色产品走进千家万户，为实现人类绿色未来添砖加瓦。

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