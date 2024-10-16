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解局 | 以伊冲突螺旋升级 “暴力循环”何时休？

2024年10月16日08:36 | 来源：新华社
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这是10月13日在黎巴嫩美什法拉拍摄的以军空袭后的废墟。新华社发（马希尔·卡马尔摄）

这是10月13日在黎巴嫩美什法拉拍摄的以军空袭后的废墟。新华社发（马希尔·卡马尔摄）

新一轮巴以冲突爆发一年，中东局势愈加复杂：加沙战火未停，以色列又对黎巴嫩真主党发起军事行动，与伊朗对峙同样急剧升温。

目前，以色列正“多线”打击“抵抗之弧”，其作战重点有何考量？针对伊朗的报复行动有哪些选项，伊朗又将如何招架？美国即将到来的总统选举及其结果会怎样影响中东战局？请看解局——

“七线作战”打赢了谁？

眼下，以军正在7条战线上与伊朗主导的地区抗以联盟“抵抗之弧”作战，即同时应对来自加沙、约旦河西岸、黎巴嫩真主党、也门胡塞武装、叙利亚和伊拉克什叶派民兵，以及伊朗本身的军事威胁。

就加沙地带而言，巴勒斯坦政治分析人士伊斯马特·曼苏尔推断认为，加沙在一定意义上已被占领，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）目前由分散的小集团进行游击战和伏击战，战斗状态回到了以色列2005年撤离前的原点。以色列特拉维夫大学摩西·达扬中东和非洲研究中心研究员乌齐·拉比说，除军事打击外，以色列还通过控制人道主义援助，削弱哈马斯的政治和民事控制能力，以图将哈马斯从加沙“连根拔起”。

10月9日，在加沙地带北部杰巴利耶，一名男子从建筑废墟旁走过。新华社发（阿卜杜勒拉赫曼·萨拉马摄）

10月9日，在加沙地带北部杰巴利耶，一名男子从建筑废墟旁走过。新华社发（阿卜杜勒拉赫曼·萨拉马摄）

在北部战线上，以色列10月初开始对黎巴嫩真主党目标进行地面打击。上海外国语大学中东研究所教授丁隆表示，以色列战斗目标已由打击哈马斯、解救人质上升为全面削弱“抵抗之弧”各成员，而打垮真主党是当前重点。以军试图把真主党武装推至利塔尼河以北，在黎巴嫩南部建立一个安全区，后续预计将加大对也门胡塞武装、叙利亚和伊拉克什叶派民兵的打击。

也有观察指出，多线冲突令以色列难以招架。以色列特拉维夫大学摩西·达扬中东和非洲研究中心专家迈克尔·米尔施泰因说，以色列已陷入持久消耗战，在任何战线上都难言取得决定性进展。伊朗国际事务分析师哈桑·贝赫什提普尔特别指出，黎巴嫩真主党是一个“根深蒂固”的组织，“其安排是，如果一名指挥官死亡，已经确定的替代者将继续开展行动”。埃及阿拉伯政治和战略研究中心副主席穆赫塔尔·戈巴希表示，以色列不可能军事消灭所有抵抗运动，“由于以色列在加沙地带犯下的屠杀罪行，它可能驱动了未来几代人的抵抗运动”。

会否落入“暴力循环”？

与“抵抗之弧”成员的冲突中，以色列与伊朗间的对抗最具“张力”。自本月1日伊朗向以色列大规模发射弹道导弹以报复暗杀行动以来，以色列一直在酝酿如何回应，以防长加兰特曾放言对伊朗的报复将“致命、精准、令人惊讶”，伊以间一触即发的局势引发广泛担忧。

本月9日，以美领导人通话讨论报复伊朗；13日，美国宣布向以色列提供“萨德”反导系统。种种迹象表明，就未来与伊朗猛烈较量，以色列正积极备战。不过，美国总统拜登已明确表示反对以方打击伊朗核设施，并暗示不支持以方打击伊朗产油设施。然而，美国当前处于总统选举前期，对各方约束力相对较弱。

10月1日，以军防空系统拦截的发射物从耶路撒冷上空飞过。以色列国防军发言人哈加里1日晚发表声明说，伊朗从其领土向以色列发动大规模导弹袭击，共发射超过180枚弹道导弹。新华社记者 陈君清 摄

10月1日，以军防空系统拦截的发射物从耶路撒冷上空飞过。以色列国防军发言人哈加里1日晚发表声明说，伊朗从其领土向以色列发动大规模导弹袭击，共发射超过180枚弹道导弹。新华社记者 陈君清 摄

围绕以色列报复行动选项，丁隆表示，出于对美国压力的考虑和对伊朗进一步报复的担忧，以色列的打击目标可能是伊朗军事设施，特别是导弹生产和发射设施，以及部分石油生产和运输设施。“既要实现打痛伊朗，又不招至伊朗更大规模的反攻。”

埃及外事委员会成员赫芭·贾迈勒认为，以色列的报复行动更有可能针对核实验室，或对核科学家实施定点暗杀。

以色列国家安全研究所高级研究员、前国家安全顾问副手奥尔娜·米兹拉希则认为，以色列不会轻易对伊朗核设施或石油设施采取行动；乌齐·拉比将打击对象更小范围地框定在“象征性军事目标”上，如伊朗革命卫队总部等，“对此类目标的打击不会引发大规模国际干预”。

丁隆进一步指出，伊朗的底线是其核设施和石油设施不遭袭击，并已就此通过欧洲国家向以方传递信息。如果以色列不触碰伊朗划定红线，此轮伊以“暴力循环”可能结束，否则将继续。

不过，美国国防情报局前分析师哈里森·曼认为，美国提供的“萨德”系统一旦部署到位，以色列将无所顾忌地打击伊朗的敏感目标。《华盛顿邮报》报道援引美国卡内基国际和平基金会高级研究员、美国国务院前巴以问题顾问阿伦·米勒的话称，“萨德”的部署表明，美国判断以色列对伊朗的报复行动将是大规模的，足以迫使伊朗方面作出回击。

针对以色列的报复打击，伊朗西亚问题资深专家赛义德·礼萨·萨德尔·侯赛尼表示，伊朗加强了“重要、关键和基本地区”的防空。“如果以色列采取任何行动，鉴于必要的比例，伊朗肯定会给以色列更沉重的打击。”

以美“友谊小船”会不会翻？

美国作为以色列的主要盟友，始终在军事和政治上为以提供支持。不过，两国近来就中东局势也屡现“拉扯”。

首先，以色列希望把美国拉下水，共同打击伊朗及其代理力量，但美国并不希望再度陷入“中东泥潭”；为避免中东地区爆发广泛冲突，美国对以色列的军事行动也有所辖制，与以色列的地区利益相左。另外，有观点指出，在美国总统选举临近之际，以色列政府并不认为须向美国提前告知其所有军事计划，以军日前持续袭击联合国驻黎巴嫩临时部队营地就是例证。对以军的这一行径，美方表达了“深切关注”。

即将到来的美国总统选举也会影响美国对中东事务的关注度。奥尔娜·米兹拉希认为，尽管美国政府在防御性事务上向以色列提供了大力支持，但在涉及主动军事行动和政治解决方案时，华盛顿的参与度可能会有所下降。美国马里兰大学国际和安全研究中心研究员克莱·拉姆齐指出，拜登政府无法承受让中东事务给民主党选情带来负面影响。

围绕美国两党在中东问题上的立场，舆论普遍认为，拜登政府倾向于通过外交途径解决与伊朗的争端，而共和党总统候选人特朗普阵营则主张采取更强硬的军事措施。美国布鲁金斯学会高级研究员迈克尔·奥汉龙对记者表示，拜登及其可能的继任者、民主党总统候选人哈里斯仍然希望通过“两国方案”实现巴以和平，并希望至少通过某种外交途径结束美国和伊朗的敌对状态，但特朗普或对上述两种做法都持怀疑态度。

丁隆直言，以色列内塔尼亚胡政府正在等待特朗普赢得选举，以期美国加大对以色列的支持力度，对“抵抗之弧”实施更有效打击。（记者：徐晓蕾、王卓伦、李军、谢昊、邓仙来、陈霄、沙达提、董修竹、姚兵、黄泽民、王腾飞）

(责编：艾雯、张悦)

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