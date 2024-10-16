这是10月15日拍摄的中越德天（板约）瀑布跨境旅游合作区景色。新华社记者 余嘉明 摄

新华社南宁10月15日电（记者黄凯莹、黄浩铭）中越德天（板约）瀑布跨境旅游合作区15日正式运营，这也是中国首个跨境旅游合作区。

合作区内，中国德天瀑布与越南板约瀑布相连，有奇特的喀斯特地貌和美丽的自然山水风光，构成亚洲第一大跨国瀑布。

漫步在合作区，中方景区打造有着两国丰富文化元素的“中越风情街”和“中越跨境街”；越方一侧则有越南特色美食和民族文化体验。

来自广西崇左的游客玉乔明和同伴拿着出入境证件，办完查验手续后走进合作区的越方一侧，成为合作区正式运营后接待的首批跨境游客。

合作区运营后，游客可以从不同角度欣赏亚洲第一大跨国瀑布的壮美景色。“这个季节瀑布的水量很大，我和朋友在越方一侧景区拍摄了很多照片。”玉乔明说。

特色的壮族舞蹈、欢快的山歌、五彩的绣球……步入中方景区，合作区正式运营后的首批越南跨境游客感受到了广西人民浓浓的热情。

“既可以看景色，又可以体验不同的文化，感觉很棒。”越南游客阮氏海南说。

10月15日，游客在中越德天（板约）瀑布跨境旅游合作区内的跨境游出境通道前留影。新华社记者 余嘉明 摄

中越德天（板约）瀑布跨境旅游合作区是中越两国2015年签订《中华人民共和国政府和越南社会主义共和国政府关于合作保护和开发德天（板约）瀑布旅游资源的协定》后，由中国广西壮族自治区与越南高平省共同建设和实施的项目。

根据协定，双方同意在德天（板约）瀑布景区各划出2平方公里，设立跨境旅游合作区，2023年9月15日起试运营。

广西边检总站硕龙边检站办公室主任黄灿强介绍，边检机关推出了“免采指纹、免盖验讫章、免填外国人入境卡”、“线上联审快审”等措施，旅客只需提前申报相关信息，抵达现场后即可快速查验通关，当天12：30前均可预约，跨境游览时长从原定的5小时延长至6小时。

便捷的通关手续激发了中越旅客跨境游热情。试运营以来，硕龙边检站累计为合作区办理旅客边检手续3万余人次。

“合作区正式运营，为两国高水平对外开放合作提供了积极探索，将示范引领两国边境地区开展更深入合作。”广西壮族自治区副主席胡帆在合作区正式运营启动仪式上说。

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