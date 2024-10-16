孙楠

原标题：中孟两国人士共话两国关系新图景

新华社达卡10月15日电（记者孙楠）由中国驻孟加拉国大使馆主办的“面向未来的中孟关系”研讨会14日在孟首都达卡举行。中孟两国政界、学界、智库、媒体代表等近200人参加。

中国驻孟加拉国大使姚文在开幕式上发表主旨讲话时表示，当前，中孟两国加强合作面临重要历史机遇。中方愿同孟方一道，以明年建交50周年为契机，弘扬传统友谊，巩固政治互信，深化共建“一带一路”合作，推动中孟全面战略合作伙伴关系不断向前发展。

孟临时政府外交顾问陶希德·侯赛因在开幕式上表示，孟中两国始终平等相待，相互支持，树立了国家间友好共处和合作共赢的典范。孟方期待与中国加强全方位接触，进一步深化在贸易投资、绿色能源、基础设施发展、技术共享、旅游等领域合作，共同办好“孟中人文交流年”。

上海国际问题研究院学术咨询委员会主任杨洁勉表示，中孟两国都处于国家发展的关键阶段，两国应加强治国理政经验交流，推动两国优势互补，在彼此核心利益上相互支持，共同应对未来挑战。

会上，中孟人士就“孟加拉国政治格局变化对地区影响”“孟加拉国的政治、经济和社会改革趋势”“加强中孟合作，推进全面战略合作伙伴关系”三个主题展开探讨。与会人士高度赞扬中国作为孟第一大贸易伙伴国对该国发展的促进作用，表示将积极为深化中孟合作、发展两国关系建言献策。

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