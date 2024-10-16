新华社西安10月15日电 题：凝聚全球共识 创造新的机遇——八项行动推动共建“一带一路”惠及全球

新华社记者付瑞霞、王佳琳

在15日举行的“一带一路”国际智库合作论坛暨第二届丝绸之路（西安）国际传播大会上，新华社国家高端智库发布报告《八项行动奠定共建“一带一路”新十年良好开局》。这一报告认为，共建“一带一路”源自中国，成果和机遇属于世界。八项行动是中国在新阶段支持高质量共建“一带一路”的具体体现。一年来，八项行动的丰硕成果，为“一带一路”第二个十年建设奠定良好开局。

在论坛发言和接受采访过程中，许多嘉宾表示，八项行动提出一年来，互联互通建设成为其中重点推进方向。在共商共建共享原则下，一批标志性工程的经济社会效益进一步显现，有力推动共建国家的现代化进程。

“对于柬埔寨来说，共建‘一带一路’倡议代表一个新的机遇，为我们国家开辟了实现现代化的通道。其中，基础设施的发展是非常重要的一个方面。”柬埔寨皇家科学院国际关系研究所所长金平在会上说，近几年，在共建“一带一路”倡议框架之下，柬埔寨修建了高速公路、国际机场、交通枢纽等基础设施，提高了该国的工业化和现代化水平。

在欧亚大陆互联互通建设方面，跨里海国际运输走廊建设在2024年实现重大进展。跨里海国际运输走廊国际协会秘书长盖达尔·阿布季克里莫夫此前在接受新华社记者采访时表示，这一走廊已成为从东南亚和中国向欧洲运输货物的重要动脉。中国提出的高质量共建“一带一路”八项行动包括参与跨里海国际运输走廊建设，“中方的支持落在实际行动中，为这一建设带来好消息”。

一些受访学者建议，在构建“一带一路”立体互联互通网络的同时，扩大民间交往，搭建民心相通的桥梁。

文化强国研究院执行院长林进平认为，民心相通是政策沟通的基础，民心相通能够使政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通走得更为稳健，“可以说民心相通是‘一带一路’的人文基础，通过民心相通为我们开辟一个更美好的未来”。

波兰经济学家格热戈日·科沃德科多年来一直在关注中国的发展。“在世界很多地方，我都可以看到中国的足迹，看到中国投资的项目。”他说，除了硬基础设施之外，还要在“一带一路”软基础设施上进行投资，要进行科技交流、学术交流，增进共建国家的互相了解。

在当前国际形势下，谋发展、促增长、共繁荣，是世界各国的普遍诉求。面向未来，共建“一带一路”国家需进一步落实八项行动，推进务实合作，共同推动创新发展，携手应对风险挑战，实现和平发展、互利合作、共同繁荣的世界现代化，推动构建人类命运共同体。

“当前的世界面临着政治、经济、社会等方面的诸多挑战，共建‘一带一路’倡议给我们提供了一个合作途径，我们可以以一种更加积极、负责任的方式构建人类命运共同体。”法国《自由思想》杂志主编让-皮埃尔·帕吉在会上发言时表示。

“回顾历史，中国在世界贸易中长期占据重要位置，‘和平’是中国传统文化核心理念之一。”泰国学者江萨希望，在共建“一带一路”倡议框架下，中国和世界上其他的国家勠力同心，实现共同繁荣，实现真正的人类命运共同体的构建。“在共建‘一带一路’倡议的第二个十年，让我们共同迎来更好的发展。”他说。

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