新华社贝尔格莱德10月15日电 10月14日，塞尔维亚总统武契奇在贝尔格莱德会见中共中央委员、中央编办主任李小新率领的中共代表团。武契奇请李小新转达对习近平总书记的亲切问候，表示将继续坚定支持中方核心利益，深化两国党际交往。代表团访塞期间分别会见前进党主席、总理武切维奇，副议长拉古什和诺维萨德市领导人等，举办中共二十届三中全会精神宣介会。

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