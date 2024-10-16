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行走中国 感知中国（记者手记）

宦 翔
2024年10月16日06:22 | 来源：人民网－人民日报
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　　“直到我第一次来到中国时才发现，之前听到的、读到的和亲眼见到的大有不同。”在2024年“一带一路”记者组织论坛开幕式“媒体使者”讲故事环节，曾经在中国工作生活多年的埃及中东通讯社执行主编、编委、内阁新闻部主任艾曼·卡迪的发言，引发现场许多外国媒体代表的共鸣。谈起中国印象，外媒代表说得最多的就是“百闻不如一见”。他们纷纷表示，只有来到中国，行走中国，看到中国，才能更好认识中国，了解一个真实的中国。

　　走起来，就会有源源不断的感受；在现场，就会有扑面而来的发现。论坛前夕，近百名外媒代表分4路赴重庆各区县进行实地采访。中国式现代化的重庆篇章蕴藏着丰富的新闻选题，外媒代表成为中国故事的亲历者、讲述者。

　　这是中国发展欣欣向荣的故事。从西部（重庆）科学城智能网联汽车示范区到长城汽车永川生产基地，从重庆铁路集装箱中心站到重庆公路物流基地……外媒代表眼中的中国，创新动力、发展活力勃发奔涌。

　　这是中华文化博大精深的故事。在大足石刻了解石刻修复的历史意义、修复工艺的传承与创新；在张飞庙观赏戏剧表演与中国拓片艺术，感受中国传统文化之美；在现代化的中药产业集团公司品尝药茶，体验艾灸、推拿、刮痧等中医传统文化……行进式报道里有浓浓的文化味儿，成为外界感知中华文化的窗口。

　　这是美丽中国建设深入推进的故事。在武隆天生三桥景区，穿梭在雄奇险峻的天生石桥间，领略世界自然遗产风光，感受人与自然和谐共生；在梁平双桂湖国家湿地公园、三峡竹博园，了解中国生态环境治理的经验成果。人与自然和谐共生的图景令外媒代表惊喜不已，“希望有更多的外国人能来这里，看看中国人民如何成功地保护这片土地。相信他们都会爱上这里。”

　　行走中国之旅，是发现之旅，也是思考之旅。这些外媒代表有的是第一次来中国，有的是时隔多年重返中国。从“初识”到“再识”，他们对中国的了解和认识逐渐加深。印度尼西亚网络媒体协会国际事务副主席、新闻制作人约菲迪·库尼亚万表示：“我亲眼看到和感受到的加深了我的看法——中国正走在发展进步的正确道路上。”拉美记联秘书长纳尔逊·德尔·卡斯蒂略认为，中国共产党领导中国人民走中国特色社会主义道路，消除了绝对贫困，“中国是人类进步事业的推动者”。阿根廷《关键中国》节目记者、出品人西尔瓦娜·劳拉·雷迪沃说：“我将通过自己的报道，让更多人了解一个真实的中国。”

　　《 人民日报 》（ 2024年10月16日 17 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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