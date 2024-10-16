本报记者 宦 翔 林子涵 王欣悦

外媒代表在西部（重庆）科学城智能网联汽车示范区参观。

李裕锟摄

外媒代表在重庆涪陵区白鹤梁水下博物馆欣赏自己制作的拓印作品。

周本帅摄

外媒代表在重庆市规划展览馆了解城市建设情况。

重庆市南岸区融媒体中心供图

外媒代表在重庆市规划展览馆外与工作人员合影。

李裕锟摄

外媒代表在重庆云阳县张飞庙感受中国传统文化并留影。

李裕锟摄

近日，来自50个国家和地区的记者组织负责人和媒体代表来到重庆市，参加中华全国新闻工作者协会和重庆市委宣传部共同主办的2024年“一带一路”记者组织论坛。论坛前夕，近百名外媒代表分4路赴重庆各区县，亲身感受中国推进陆海联通、对外开放的生动实践。外媒代表表示，作为媒体工作者，愿继续讲好中国和各国共同发展、实现合作共赢的美好故事。

“互利合作拥有广阔前景”

“这里连接了多少个国家、多少个城市？”“从这里出口的主要是哪些种类的货物？”……在重庆内陆国际物流枢纽展示中心，看着大屏幕上重庆通往世界各地的物流示意图，外媒代表一边听取重庆在口岸物流、开放通道建设方面的成果介绍，一边了解如何通过高质量共建“一带一路”共享发展机遇。

“中国产的电动汽车是通过这条线路运往埃及的吗？未来出口量是否有望增加？”指着中欧班列（渝新欧）动态微缩火车运输模型，埃及中东通讯社执行主编、编委、内阁新闻部主任艾曼·卡迪详细询问西部陆海新通道的物流情况。“希望共建‘一带一路’更好地促进埃中合作，为两国人民带来更多福祉。”

走进重庆公路物流基地，满载货物的车辆穿梭往来，繁忙有序。在东盟商品集采城、重庆新发地东盟国际食品产业园等地，陈列区展示的各类商品吸引着外媒代表的注意，大家纷纷拍照留影。

82岁的墨西哥头版俱乐部主席何塞·路易斯·乌里韦曾多次访问中国，他用“日新月异”来形容中国在经济社会各领域的快速发展。“共建‘一带一路’拉近了我们与中国的距离，墨中、拉中将分享更多发展利，互利合作拥有广阔前景。”

在重庆铁路集装箱中心站，尼日利亚国家广播公司新闻部副主任莫蒙希莫·阿迪扎远眺集装箱龙门吊，高举手机，记录下货车繁忙运输的画面。他向记者展示自己拍摄的视频和照片，“重庆在对外开放方面取得的成果让我们看到了发展机遇，也为我们提供了经验。我将通过报道介绍中国式现代化的精彩故事，让更多人了解这里激动人心的变化。”

捷克《我们的真理》报编辑赫莲娜·乔科娃说，通过开放合作，中国将基础设施建设等领域的先进技术带到许多发展中国家，“当我与非洲同行交流时，他们都不约而同称赞共建‘一带一路’，中国互利共赢的理念促进了共同发展。”

“中国充满着创新活力”

建立领先的云控基础平台和9个生态共建的网联应用平台，成功接入各类网联车辆超千辆，打造覆盖200余公里城市智能道路的智能网联汽车示范区……在西部（重庆）科学城智能网联汽车示范区，科技智能的生活场景处处可见。

在智能网联汽车示范运营中心，无人驾驶小巴、低速无人售卖车、低速无人配送车等多款无人驾驶车辆格外引人注目。坐上无人驾驶小巴，车辆不时根据路况调整速度，并自动选择最优行驶路线，遇到车辆加塞时还会减速避让，大家都感叹“聪明的车”在“智慧的路”上开得稳稳当当。

“车辆行驶很平稳，体验非常好！”埃塞俄比亚新闻从业人员联合会主席、阿哈度广播电视台台长蒂贝布·特费拉说。他期待无人驾驶技术早日引入埃塞俄比亚，为当地民众带来全新的科技出行体验。

在长城汽车永川生产基地，橙黄色的自动化机械手臂灵活摆动，有节奏地进行组装焊接，智能生产线高效运转。在成品车展示区，酷炫的外形、宽敞的乘坐空间和大容量储物设计让“长城炮”皮卡成为外媒代表关注的焦点。“有没有去我们国家投资建厂的计划？”大家纷纷提问，对于在汽车领域与中国开展合作充满期待。

在重庆万州区同鑫现代农业产业园，外媒代表走进智慧大棚，近距离感受现代农业的“科技范儿”。印度尼西亚记协主席代表、东盟记联秘书长艾哈迈德·苏里亚维贾向工作人员详细询问立体栽培、无土栽培等技术，现场体验莲雾、黄瓜采摘。苏里亚维贾说：“数字农业产业园的新技术令人耳目一新。中国充满着创新活力，眼前的现代化农业技术就是生动体现。”

“此次重庆之行，我收获很多。”乔科娃表示，中国有超大规模市场，强大的生产能力，近年来，在中国政府鼓励创新政策的带动下，中国各地推动高技能人才培养，产业、研发机构和高校密切合作，科技创新能力不断提高，取得众多科研成果，“中国正迸发强劲的创新动能。”

乌兹别克斯坦《纳曼干之声报》总编辑乌卢格别克·鲁兹马托夫表示，过去10年多来，中国的经济社会发展取得了举世瞩目的成就，这得益于中国人民的创造力、聪明才智和勤奋精神，让国家进一步迈向现代化，人民福祉不断提高。

“中国生态环境治理成果令人赞叹”

“零碳排”的氢能汽车、“科幻感”十足的飞行汽车……走访中，重庆城市职业学院科技创新推进绿色发展的实践，让斯里兰卡—中国记者论坛主席苏德瓦·赫蒂阿拉奇深有感触，“中国的发展，特别是绿色经济发展取得的巨大成就让人钦佩。我们在走访中观察到，一个发展中的国家、一座发展中的城市是如何实现绿色发展的。”

位于重庆梁平区的双桂湖国家湿地公园蓝天碧水、绿意盎然。外媒代表边环湖欣赏旖旎风景，边聆听当地湿地建设、生态修复等情况介绍，还参观了生物多样性监测站、双桂湖水质自动监测站。“中国生态环境治理成果令人赞叹。”特费拉说，“希望通过我的报道，让更多人了解这里的发展成果。”

所罗门广播公司高级记者、主持人伊丽莎白·萨德表示：“气候变化是一个全球性问题，尤其是对所罗门群岛这样的太平洋岛国而言。重庆把生态保护和旅游发展结合起来的做法具有重要启示意义。”

在重庆市规划展览馆外，俯瞰两江交汇，外媒代表纷纷拿出手机记录下眼前的壮丽景色。“我在这里感受到了当地为保护环境作出的努力。”阿迪扎表示，“我希望更多人看到中国的成功实践，从中获取可持续发展的宝贵经验。”

吉尔吉斯斯坦“KyrTAG”新闻社编辑米尔兰·基兹巴耶夫表示，共建“一带一路”为绿色低碳发展提供了更加开放的合作平台。传播、借鉴中国经验，加强生态环境和气候治理合作，有助于进一步推动全球可持续发展。

（刘洋对本文亦有贡献）

《 人民日报 》（ 2024年10月16日 17 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)