人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

来自五十个国家和地区的记者组织负责人和媒体代表走访重庆——

拓展机遇之路 共享美好未来

本报记者 宦 翔 林子涵 王欣悦
2024年10月16日06:22 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　外媒代表在西部（重庆）科学城智能网联汽车示范区参观。
　　李裕锟摄

　　外媒代表在重庆涪陵区白鹤梁水下博物馆欣赏自己制作的拓印作品。
　　周本帅摄

　　外媒代表在重庆市规划展览馆了解城市建设情况。
　　重庆市南岸区融媒体中心供图

　　外媒代表在重庆市规划展览馆外与工作人员合影。
　　李裕锟摄

　　外媒代表在重庆云阳县张飞庙感受中国传统文化并留影。
　　李裕锟摄

　　近日，来自50个国家和地区的记者组织负责人和媒体代表来到重庆市，参加中华全国新闻工作者协会和重庆市委宣传部共同主办的2024年“一带一路”记者组织论坛。论坛前夕，近百名外媒代表分4路赴重庆各区县，亲身感受中国推进陆海联通、对外开放的生动实践。外媒代表表示，作为媒体工作者，愿继续讲好中国和各国共同发展、实现合作共赢的美好故事。

　　“互利合作拥有广阔前景”

　　“这里连接了多少个国家、多少个城市？”“从这里出口的主要是哪些种类的货物？”……在重庆内陆国际物流枢纽展示中心，看着大屏幕上重庆通往世界各地的物流示意图，外媒代表一边听取重庆在口岸物流、开放通道建设方面的成果介绍，一边了解如何通过高质量共建“一带一路”共享发展机遇。

　　“中国产的电动汽车是通过这条线路运往埃及的吗？未来出口量是否有望增加？”指着中欧班列（渝新欧）动态微缩火车运输模型，埃及中东通讯社执行主编、编委、内阁新闻部主任艾曼·卡迪详细询问西部陆海新通道的物流情况。“希望共建‘一带一路’更好地促进埃中合作，为两国人民带来更多福祉。”

　　走进重庆公路物流基地，满载货物的车辆穿梭往来，繁忙有序。在东盟商品集采城、重庆新发地东盟国际食品产业园等地，陈列区展示的各类商品吸引着外媒代表的注意，大家纷纷拍照留影。

　　82岁的墨西哥头版俱乐部主席何塞·路易斯·乌里韦曾多次访问中国，他用“日新月异”来形容中国在经济社会各领域的快速发展。“共建‘一带一路’拉近了我们与中国的距离，墨中、拉中将分享更多发展利，互利合作拥有广阔前景。”

　　在重庆铁路集装箱中心站，尼日利亚国家广播公司新闻部副主任莫蒙希莫·阿迪扎远眺集装箱龙门吊，高举手机，记录下货车繁忙运输的画面。他向记者展示自己拍摄的视频和照片，“重庆在对外开放方面取得的成果让我们看到了发展机遇，也为我们提供了经验。我将通过报道介绍中国式现代化的精彩故事，让更多人了解这里激动人心的变化。”

　　捷克《我们的真理》报编辑赫莲娜·乔科娃说，通过开放合作，中国将基础设施建设等领域的先进技术带到许多发展中国家，“当我与非洲同行交流时，他们都不约而同称赞共建‘一带一路’，中国互利共赢的理念促进了共同发展。”

　　“中国充满着创新活力”

　　建立领先的云控基础平台和9个生态共建的网联应用平台，成功接入各类网联车辆超千辆，打造覆盖200余公里城市智能道路的智能网联汽车示范区……在西部（重庆）科学城智能网联汽车示范区，科技智能的生活场景处处可见。

　　在智能网联汽车示范运营中心，无人驾驶小巴、低速无人售卖车、低速无人配送车等多款无人驾驶车辆格外引人注目。坐上无人驾驶小巴，车辆不时根据路况调整速度，并自动选择最优行驶路线，遇到车辆加塞时还会减速避让，大家都感叹“聪明的车”在“智慧的路”上开得稳稳当当。

　　“车辆行驶很平稳，体验非常好！”埃塞俄比亚新闻从业人员联合会主席、阿哈度广播电视台台长蒂贝布·特费拉说。他期待无人驾驶技术早日引入埃塞俄比亚，为当地民众带来全新的科技出行体验。

　　在长城汽车永川生产基地，橙黄色的自动化机械手臂灵活摆动，有节奏地进行组装焊接，智能生产线高效运转。在成品车展示区，酷炫的外形、宽敞的乘坐空间和大容量储物设计让“长城炮”皮卡成为外媒代表关注的焦点。“有没有去我们国家投资建厂的计划？”大家纷纷提问，对于在汽车领域与中国开展合作充满期待。

　　在重庆万州区同鑫现代农业产业园，外媒代表走进智慧大棚，近距离感受现代农业的“科技范儿”。印度尼西亚记协主席代表、东盟记联秘书长艾哈迈德·苏里亚维贾向工作人员详细询问立体栽培、无土栽培等技术，现场体验莲雾、黄瓜采摘。苏里亚维贾说：“数字农业产业园的新技术令人耳目一新。中国充满着创新活力，眼前的现代化农业技术就是生动体现。”

　　“此次重庆之行，我收获很多。”乔科娃表示，中国有超大规模市场，强大的生产能力，近年来，在中国政府鼓励创新政策的带动下，中国各地推动高技能人才培养，产业、研发机构和高校密切合作，科技创新能力不断提高，取得众多科研成果，“中国正迸发强劲的创新动能。”

　　乌兹别克斯坦《纳曼干之声报》总编辑乌卢格别克·鲁兹马托夫表示，过去10年多来，中国的经济社会发展取得了举世瞩目的成就，这得益于中国人民的创造力、聪明才智和勤奋精神，让国家进一步迈向现代化，人民福祉不断提高。

　　“中国生态环境治理成果令人赞叹”

　　“零碳排”的氢能汽车、“科幻感”十足的飞行汽车……走访中，重庆城市职业学院科技创新推进绿色发展的实践，让斯里兰卡—中国记者论坛主席苏德瓦·赫蒂阿拉奇深有感触，“中国的发展，特别是绿色经济发展取得的巨大成就让人钦佩。我们在走访中观察到，一个发展中的国家、一座发展中的城市是如何实现绿色发展的。”

　　位于重庆梁平区的双桂湖国家湿地公园蓝天碧水、绿意盎然。外媒代表边环湖欣赏旖旎风景，边聆听当地湿地建设、生态修复等情况介绍，还参观了生物多样性监测站、双桂湖水质自动监测站。“中国生态环境治理成果令人赞叹。”特费拉说，“希望通过我的报道，让更多人了解这里的发展成果。”

　　所罗门广播公司高级记者、主持人伊丽莎白·萨德表示：“气候变化是一个全球性问题，尤其是对所罗门群岛这样的太平洋岛国而言。重庆把生态保护和旅游发展结合起来的做法具有重要启示意义。”

　　在重庆市规划展览馆外，俯瞰两江交汇，外媒代表纷纷拿出手机记录下眼前的壮丽景色。“我在这里感受到了当地为保护环境作出的努力。”阿迪扎表示，“我希望更多人看到中国的成功实践，从中获取可持续发展的宝贵经验。”

　　吉尔吉斯斯坦“KyrTAG”新闻社编辑米尔兰·基兹巴耶夫表示，共建“一带一路”为绿色低碳发展提供了更加开放的合作平台。传播、借鉴中国经验，加强生态环境和气候治理合作，有助于进一步推动全球可持续发展。

　　（刘洋对本文亦有贡献）

　　《 人民日报 》（ 2024年10月16日 17 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部