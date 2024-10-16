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埃及推出“图书数字化计划”

本报记者 黄培昭
2024年10月16日06:22 | 来源：人民网－人民日报
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　　埃及政府近期宣布将开展“图书数字化计划”，在严格遵循技术标准和知识产权保护前提下，对埃及国家图书馆和档案馆的1.13万册图书进行数字化处理，并通过埃及数字遗产平台向公众开放这些珍贵文献资源。

　　根据埃及“图书数字化计划”，将被进行数字化处理的书籍，除了珍贵的文献资料，还包括大量埃及著名作家的文学作品，如诺贝尔文学奖获得者、被称为“阿拉伯文学之父”的纳吉布·马哈福兹的重要代表作。埃及有关部门计划将这些文学作品进行数字化处理后，以优惠价格向公众开放。

　　埃及国家信息服务局官网消息显示，埃及还将设立一个官方媒体数字存储库，用于保存、记录、管理埃及自1952年以来的大量政治、经济、文化类资料，包括一些电影、图书和历史统计数据。将这些内容数字化后，埃及民众可便捷轻松地检索、调取、阅读和使用这些官方信息。当地媒体报道说，官方媒体数字存储库是一个“庞大的数字化转型项目”，将埃及国家的很多资料进行数字化转化，以供民众和研究人员更方便地获取拥有可靠来源的官方数据和信息。这不仅为保护文化遗产提供了新的手段，还为传播和推广埃及文化创造更多机会。

　　“图书数字化计划”是埃及政府“数字埃及”战略的重要组成部分。近年来，埃及政府多举措推进文化领域的数字化转型，推出了数字文化宫殿等项目，鼓励年轻人参与文化创作和传播。政府还计划创建虚拟博物馆、打造数字歌剧院以及尝试人工智能技术翻译等，为本国民众和游客提供更丰富文化体验。

　　（本报开罗10月15日电）

　　《 人民日报 》（ 2024年10月16日 15 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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