本报南宁10月15日电 （记者庞革平）中越两国14日发表联合声明，共同宣布中越德天（板约）瀑布跨境旅游合作区正式投入运营。15日，中国广西壮族自治区人民政府、越南高平省人民委员会联合在中越德天（板约）瀑布跨境旅游合作区举行正式运营启动仪式。仪式结束后，首发团成员通过查验点，跨境到对方一侧参观游览。

2023年9月15日，中越德天（板约）瀑布跨境旅游合作区开始试运营。中越双方游客通过预约组团、固定线路、限时跨境、限量跨境、团进团出的模式进行跨境游览。截至2024年10月10日，合作区共接待中越跨境旅行团1232个、游客17991人次。

据了解，合作区正式投入运营后，中越双方相关职能部门将对游客跨境游览模式进一步优化。一是扩大规模。跨境人数从每方每天限量500人提升至1000人，并根据单日跨境游客数量进行动态调整。二是延长时间。合作区开放时间由原来的北京时间10时至17时调整为9时至18时，每个旅游团在对方一侧游览时间由5个小时延长至6个小时。三是优化跨境手续。在全国首创“刷脸办”办证方式，游客在“桂警通办”小程序进行预约，可实现自动认证并完成预约。实现出入境、户政、交警“一窗通办”服务。持护照的游客无需办理其他证件，经景区运营方组团后，即可进入合作区游览。四是简化携带物品申报程序。简化对游客携带相机、摄像机等常见设备的申报程序，以新技术手段查验人员及携带物品，提供无感通关新体验。

《 人民日报 》（ 2024年10月16日 15 版）

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