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2024中欧人才论坛在京举办

2024年10月16日06:19 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京10月15日电  （记者王昊男）10月15日，2024中欧人才论坛在北京举办。论坛以“共享、共生、共赢——厚植中欧传统情谊，扩大人才合作交流”为主题，旨在深化双方人才领域交流与合作，促进中欧友好关系稳定健康发展。

　　本届论坛由1个主论坛和6个分论坛组成。主论坛上，中欧知名学者、国际组织代表、诺贝尔奖获得者、院士专家、知名智库和跨国企业负责人等深入交流对话，共同探讨全球化背景下中欧人才合作与创新。分论坛聚焦青年、教育、科技人才、文化、经贸和国际体育等主题，通过主题演讲、专题报告、高峰对话等多种形式，深入研讨人才对中欧关系发展的关键作用，进一步推动中欧各界在人才领域开展务实合作。

　　论坛期间，多个中欧人才交流合作项目落地北京，《未来全球劳动力报告》与《全球城市人才黏性指数报告2024》两大研究成果正式对外发布。

　　据了解，中欧人才论坛自2018年创办以来，已成功举办多届，成为深化中欧关系、促进交流合作的重要纽带。

　　《 人民日报 》（ 2024年10月16日 07 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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